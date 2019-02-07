В Томске создадут приложение для быстрой диагностики меланомы

Томские ученые разрабатывают мобильное приложение, распознающее по фото болезни кожи, в том числе меланому.

С помощью специальной программы обладатель любого гаджета сможет быстро проверить угрожают ли образования на коже его здоровью или нет.

- Перспективное приложение позволит быстро проводить дерматоскопию - цифровое исследование кожных заболеваний, в том числе меланомы, - сообщил ТАСС заместитель губернатора Томской области Иван Деев. - Для этого нужно будет просто сделать фото пораженного участка кожи под определенным углом и освещением.

Прототип инструмента для виртуального скрининга появится уже в 2019 году. Работу над проектом курирует Сибирский государственный медицинский университет.