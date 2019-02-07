- Посмотрите - он ведь его душит! - возмущенно обсуждают медики видео с камер наблюдения новосибирской городской больницы N 1. На недавно отснятых кадрах молодой врач выглядывает в коридор, а через несколько секунд его заталкивает обратно в кабинет посетитель клиники: начинает душить, размахивать кулаками и с такой силой толкает доктора в стену, что в гипсокартоне остается пролом.

В бешенство посетителя привело то, что медики якобы надолго задержали его спутницу, которая ночью обратилась в больницу с резаными ранами руки. "И ведь ничего нападавшему не будет, но попробуй доктор ответить силой - сразу в суд", - хмуро говорят люди в белых халатах, становясь в линейку для знакомства с тренером по джиу-джитсу. На курсы по самозащите они пришли, чтобы научиться постоять за себя в подобной ситуации. Говорят, что с агрессией пациентов и их родственников сталкиваются чуть ли не ежедневно.

На приглашение Новосибирской областной ассоциации врачей посетить занятие по самообороне откликнулись в основном женщины: скромные, хрупкие - у таких против пьяного дебошира практически нет шансов. Но и мужчин специальные навыки заинтересовали, ведь когда на тебе белый халат, просто ответить ударом на удар нельзя. Дело даже не в Уголовном кодексе, а в этическом: одним из основных принципов врача со времен Гиппократа остается "не навреди".

- Джиу-джитсу как нельзя лучше подходит для того, чтобы остановить нападающего без риска травмировать его, - уверен тренер Константин Помогайбо. - Техника направлена на уход от прямого физического контакта, на контроль оппонента. Мой отец был хирургом, а детство пришлось на 1990-е годы, когда разгневанные пациенты приходили к нам домой, даже угрожали папе убийством. И сейчас, работая юристом в сфере здравоохранения, вижу, как тяжело порой приходится медикам.

Одно из условий - рабочая одежда вместо кимоно, тренировка приближена к реальным условиям. На занятия пришли врачи даже из детской стоматологической клиники. Их пациенты, конечно, угрозы не представляют, а вот родители вполне могут оказаться в неадекватном состоянии. Причина агрессии почти всегда одна и та же - алкоголь. Об этом не понаслышке знают фельдшеры скорой помощи - их в зале больше всего.

- Выезжая на вызов, никогда не знаешь, что ждет тебя по ту сторону двери, - отмечает медик Ленинской районной подстанции Анна Чегодаева. - Конечно, бывает страшновато, когда входишь в дом, а там пьяная компания. Сама работаю в скорой не так давно, с сентября, но от старших товарищей уже успела всяких историй наслушаться. Бывало, что девочки писали заявление об увольнении сразу после выезда - сталкиваться приходится не только с оскорблениями, но и с кое-чем похуже.

- Кто-то намеренно пытается провоцировать, чтобы снять на камеру перепалку или, "если повезет", драку. Выложат в сеть - считай герои, приструнили врача, - делится впечатлениями Виктор Петров, фельдшер скорой в Тогучине. Он специально приехал в Новосибирск, чтобы поучиться приемам самообороны. По его словам, нередко случаются ложные вызовы - подвыпившие пациенты, встретив врача, начинают его обнимать, "брататься".

Избавляться от таких объятий без вреда для "гостеприимного" хозяина - этому Константин Помогайбо тоже учит. Для молодых девушек это особенно актуально: чем сильнее вырываешься, тем крепче хватка пьяных "ловеласов".

Начинается тренировка с азов: грамотно упасть не менее важно, чем правильно встать, и делать это нужно быстро, не теряя контроля дистанции. Но основные приемы связаны с тем, чтобы вырваться из мертвой хватки, даже если напали со спины, даже если уже уложили на лопатки.

Джиу-джитсу учит использовать энергию соперника против него самого - это как раз тот самый случай, когда физически слабый человек может освободиться от превосходящего в габаритах оппонента. По словам тренера, приемы рассчитаны с точным знанием физики и анатомии. Схватили за горло: ловкое движение плюс полуоборота в сторону, и вот вы уже недосягаемы для нападающего.

Кстати, этот прием разбирали, снова просматривая злосчастное видео недавнего нападения в горбольнице. Оказаться в подобной ситуации не хочет никто, но быть готовым к этому сегодня, к сожалению, должен каждый, - сходятся во мнении "борцы в белых халатах".

Между тем

В Новосибирске заинтересовались опытом омских медиков, где врачей от агрессивных пациентов защищают силовики. Два года назад Омская служба скорой медицинской помощи первой в стране заключила контракт с Росгвардией. Врачи приняли решение обратиться за помощью к людям в форме после того, как участились случаи нападения на бригады "неотложки".

- На первое место в тот период вышли производственные травмы "с воздействием третьих лиц", как мы их называем, - сообщил "РГ" главный врач БУЗОО "Станция скорой медицинской помощи" Максим Стуканов. - Шестнадцать наших сотрудников получили тяжелые увечья, исполняя профессиональный долг. К сожалению, сегодня приезжающие по вызову к больным медики никак не защищены. По закону даже в случае агрессивных действий или угроз со стороны пациента врачи скорой помощи не имеют права отказаться от вызова.

В Росгвардии разработали алгоритм защиты врачей скорой помощи. Экипажи "неотложки" оснастили компьютерными планшетами с тревожной сигнализацией. В случае опасности медикам достаточно нажать на кнопку, и в единый диспетчерский центр поступит сигнал. Программа автоматически определит местонахождение бригады, и туда незамедлительно направится ближайший экипаж вооруженных гвардейцев.

"Теперь, если к нам поступает вызов криминального характера, например, о ножевом ранении, первым по адресу едет экипаж Росгвардии. К прибытию скорой правонарушитель уже в наручниках, успокоен и готов к лечению", - отмечают врачи.

Как подчеркивают в скорой, в минувшем году случаев нападений на врачей практически не было. Ведь теперь хулиганам не удается уйти от ответственности. На задержанных бойцами Росгвардии буйных пациентов возбуждают уголовные дела.

Наталья Граф, Омск

