Корреспонденту "РГ" удалось встретиться с человеком, который не побоялся бросить вызов политику и добился возбуждения уголовного дела.

Пенсионер Руслан Шебзухов, старший брат убитого советника главы КЧР Фраля Шебзухова, живет в маленьком черкесском ауле Жако. Ему 60 лет. Девять лет своей жизни он посвятил восстановлению справедливости. Однако встретиться с ним оказалось не так просто...

50 километров от Черкесска пролетели незаметно: слишком красивые места, населенные пункты с романтичными названиями, как будто едешь по горам Швейцарии, - Бавуко, Зеюко... Однако огромный рекламный щит с Рауфом Арашуковым возвращает с неба на землю - к аресту, обыскам, хищению газа, убийствам...

Жемчужина клана расположенна в ауле Хабез -отель Адиюх-Пэлас стоит закрытым. Рядом с воротами дежурит машина полиции. Хмурый охранник на КПП сообщил, что отель туристов временно не принимает, а моя бронь недействительна. Приходится уезжать. Жаль, не удалось лично оценить убранство дорогих номеров, увидеть коллекцию ретроавтомобилей, окунуться в источник Адиюх. Но вот и аул Жако. Навигатор не работает, табличек с названиями улиц нет. Предупреждая мой вопрос, таксист говорит, что спрашивать у местных ничего не надо, и никто не должен знать о нашем визите.

Как в заправском детективе, встреча с Русланом Шебзуховым все же состоялась. В местном сельсовете.

- Фраля убили 12 мая 2010 года. Его застрелили. Полиция нашла киллеров, и через три года состоялся суд - Магомет Джубуев, Алик Татаркулов и Назим Кушетеров получили от 14 до 19 лет колонии. Еще один преступник, Тимур Тулпаров, скрылся и был объявлен в розыск. На суде они назвали имя заказчика, Рауфа Арашукова, но полиция не захотела или не смогла привлечь его к ответственности, - рассказывает Руслан Шебзухов.

Фраля убили в 2010 году. Полиция нашла киллеров. На суде они назвали заказчика - Рауфа Арашукова

И тогда простой электрик решил бороться с произволом. Писал во все инстанции, стоял с плакатом на главной площади Черкесска и даже встретился в Москве с депутатами Госдумы.

- Девять лет я писал письма во все инстанции, но в ответ приходили только отписки. Все боялись связываться с Арашуковыми. Мне говорили: тебя как муху прихлопнут. Даже не побоялись твоего брата убрать, а он, на минуточку, бывший полковник МВД и советник главы республики. А ты кто такой, - рассказывает Руслан Зулькариевич

Ситуация изменилась летом прошлого года, когда в местный Следственный комитет пришел 35-летний Расул Аджиев. Он признался, что в марте 2010 года по распоряжению Рауфа Арашукова расстрелял из пистолета с глушителем лидера общественной организации Аслана Жукова. "Вот тогда следователи обратили внимание", - говорит Шебзухов.

На восстановление справедливости также рассчитывают жители Хабезского района.

- Слишком вызывающе вели себя Арашуковы. Назначали везде своих людей. Главное - он из клана. Упивались своей властью. Законом в Хабезе была только воля Арашуковых, - рассказала на условиях анонимности жительница аула Хабез. - Нам всем очень горько, что у всех может сложиться превратное представление о всем черкесском народе.

Тем временем

Член союза журналистов России и бывший главный редактор радио ВГТРК "Ставрополье" Андрей Козлов рассказал, как проходили выборы Рауфа Арашукова в 2004 году:

- Арашуков шел по округу N 22. Главным соперником 18-летнего юноши был самовыдвиженец Евгений Григорьев, который лидировал во всех рейтингах. В последний день перед выборами по району прошлись непонятные волонтеры, раздававшие по 500 рублей тем, кто обещал проголосовать за Арашукова. Это продолжалось и в день выборов, к тому же еще мужикам раздавали по бутылке водки или полторашке пива. В итоге Арашуков получил 63,5 процента голосов, а Григорьев - 23 процента.