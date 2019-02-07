Два следователя СК могут стать фигурантами дела Арашуковых

Два руководителя следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике стали объектами пристального внимания следователей, ведущих дело сенатора Арашукова и его отца.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, по поручению Александра Бастрыкина начата служебная проверка в отношении первого заместителя руководителя СК по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова и его заместителя Арсена Езаова. О том, что у высокопоставленных чиновников могут быть проблемы, стало известно почти одновременно с задержанием Арашуковых, которых обвинили в том числе и в убийствах, случившихся несколько лет назад, но до сих пор не расследованных.

В местной прессе, а позже и в центральной, появились статьи, что убийц не ищут специально. И дело не двигается, так как руководство республиканского СК состоит в близких отношениях с арестованными. Старые уголовные дела по убийствам оперативно забрали в столицу. А два дня назад оба руководителя были вызваны в Москву в центральный аппарат.

И сегодня стало известно, что с Булатовым и Езаовым, "как и рядом других сотрудников подразделений Следственного комитета Северо-Кавказского федерального округа, вызванных в Москву", проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников.

Отметим, накануне Казбек Булатов подал рапорт об освобождении от должности.