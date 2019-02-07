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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье проверят видео с нападением на пьяных полицейских

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае выясняют обстоятельства инцидента между сотрудниками полиции и жителем Александровского района, видеозапись которого попала в Сеть.

В Пятигорске водитель протаранил заслон ГИБДД и сбил полицейского

Случай произошел 30 января. Как ранее сообщили в краевом следственном управлении СК РФ по краю, 32-летний мужчина из села Александровского устроил погоню за автомобилем полицейского. Когда тот остановился, местный житель несколько раз ударил стража правопорядка по лицу.

- Выражаясь грубой нецензурной бранью, он припомнил полицейскому о привлечении к уголовной ответственности его брата, который в 2009 году ударил этого сотрудника при его задержании, а также потребовал больше никогда "не создавать проблем" ему и его родственникам, - говорится в сообщении СКР по Ставрополью.

Отмечается также, что сотрудники МВД были не при исполнении.

Позже запись инцидента попала в сеть. На кадрах съемки видно, что нападавший остановил автомобиль полицейских, врезавшись в него сзади. Также на записи заметны в машине стражей правопорядка бутылки с алкоголем. На этом настаивает и автор видео.

Позже ситуацию прокомментировали в краевом управлении МВД России по Ставропольскому краю. Там заявили, что по факту выложенного в Сеть ролика назначена служебная проверка. По ее результатам будет рассматриваться вопрос о привлечении изображенных на видео сотрудников полиции к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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