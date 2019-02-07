Опубликовано видео задержания банды фальшивомонетчиков

ФСБ опубликовало видео задержания совместно с МВД России 30 участников преступной группы фальшивомонетчиков в московском регионе и Дагестане.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, крупные партии высококачественных поддельных рублей злоумышленники сбывали в 20 промышленно развитых регионах России. На кадрах оперативного видео, можно увидеть обнаруженные оперативниками пачки поддельных тысячных и пятитысячных купюр.

По данным ФСБ, у подозреваемых были обнаружены и изъяты большое количество поддельных купюр и технологическое оборудование с клише для печати денег, а также средства которые позволяли воспроизводить элементы защиты банкнот. По всем этим фактам следственные подразделения МВД России возбудили 9 уголовных дел.

Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, ресурсами для печати фальшивок преступное сообщество обеспечивалось из-за рубежа.

Как отметили в спецслужбе, ранее, в октябре 2018 года, в Дагестане была пресечена деятельность ряда подпольных "лабораторий" по массовому производству поддельных рублей, которые принадлежали членам этой преступной группы.