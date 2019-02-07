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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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По всей стране идут проверки качества бензина
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)
В ближайшее время по всей стране прокатится волна проверок АЗС на качество топлива. Кому готовиться - неизвестно, но уже объявлены итоги первой проверки, которая прошла на Ставрополье. Выводы неутешительные: каждый десятый литр бензина фальсифицирован, больше всего нарушений - на частных АЗС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследованием качества бензина в прошлом году занялись Роскачество вместе с минпромторгом и Росстандартом. Инспекторы пришли на 60 заправок в Ставропольском крае - 26 сетевых (семь брендов) и 34 частных. Пробы бензина Аи-92 проверили по 31 показателю, в том числе на соответствие техрегламенту и ГОСТу.

Фото: Pixabay
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Те или иные нарушения выявили в семи случаях, то есть примерно в каждом десятом литре. Несоответствие заявленному октановому числу обнаружили только на одной АЗС, превышение концентрации оксигенатов (могут спровоцировать неисправность в автомобиле, но не входят в список запрещенных добавок) - на пяти, кислорода - на трех, серы - на семи заправках. Примесей и воды не было ни в одной из взятых проб. Во время проверки специалисты требовали на заправках копию паспорта качества топлива, но ее не оказалось почти у половины АЗС, а там, где копии предоставили, треть была просрочена.

"Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей, - рассказал глава минпромторга Денис Мантуров. - Исследование также показало, что топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству бензина крупных автозаправочных станций". Разница в цене на проверенных заправках составила 3,8 рубля. Данные о нарушениях передали в Росстандарт, который может в ближайшее время выписать заправщикам оборотный штраф.

По данным Росстандарта, фальсифицированный бензин может попадать на заправки с нефтебаз, которые в немалом количестве работают на территории Северо-Кавказского федерального округа.

На половине заправок не было копий паспорта качества топлива

Какой бы низкой ни была доля фальсификата на рынке моторного топлива, пока он есть, вероятность заправиться именно им остается, подчеркивают в Роскачестве. Если в итоге в автомобиле возникнет неисправность, доказать, что это произошло из-за некачественного бензина, будет сложно. Провести самостоятельно оценку качества бензина невозможно: ни запах, ни цвет, ни какие бы то ни было манипуляции с топливом ответа на вопрос, что залито в бак, не дадут.

Если водитель не уехал с АЗС, то ему надо попросить у оператора пробник бензина, который понадобится для экспертизы и обращения в Росстандарт, говорит глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Если водитель уже уехал с АЗС и заметил неисправность только в дороге (на холостом ходу стучит двигатель, плавают обороты или внезапно увеличивается расход топлива), то придется доказать, что топливо, вызвавшее поломку, было куплено именно там. Для этого потребуется проведение уже другой экспертизы - на наличие примесей и добавок. Проще сделать ремонт автомобиля, заключил эксперт.

Экономика Транспорт Бензин Госфонды и контрольные органы Роскачество Правительство Минпромторг Росстандарт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Цены на бензин
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