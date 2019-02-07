Руководитель следствия Карачаево-Черкесии написал рапорт

Два руководителя следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской Республике стали объектами внимания следователей, ведущих дело Арашуковых.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, по поручению Александра Бастрыкина начата служебная проверка в отношении первого зама руководителя СК по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова и его зама Арсена Езаова. О том, что у высоких чиновников могут быть проблемы, стало известно почти одновременно с задержанием Арашуковых, которых обвинили в том числе и в убийствах. Преступления были совершены несколько лет назад, но до сих пор не расследованы. В СМИ появились высказывания, что дело не двигается, так как руководство республиканского СК состоит в близких отношениях с арестованными. Старые уголовные дела оперативно забрали в столицу. А два дня назад оба руководителя были вызваны в Москву в центральный аппарат. И вчера стало известно, что с Булатовым и Езаовым, "как и рядом других сотрудников подразделений СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, вызванных в Москву", проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников. Накануне Казбек Булатов подал рапорт об освобождении от должности.