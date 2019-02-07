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07.02.2019 19:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК объявил об окончании работы над уголовным делом Вячеслава Дерева

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет официально объявил об окончании работы над уголовным делом бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Вячеслава Дерева.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Именно на место экс-сенатора Дерева сел Рауф Арашуков, чей арест недавно надел много шума. Но к преступлениям Арашуковых это расследование отношения не имеет.

- Какая-либо связь между привлечением Вячеслава Дерева к уголовной ответственности и деятельностью члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Рауфа Арашукова или его соучастников отсутствует - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кроме Дерева по делу проходят еще шесть человек. На всех одна уголовная статья - особо крупное мошенничество, совершенное в группе.  

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, по версии следствия мошенничество выглядело так.

Вячеслав Дерев был с декабря 2006 по октябрь 2010 года учредителем, акционером и руководителем ЗАО "Киево-Жураки АПК" и ООО фирма "Меркурий". Будущий сенатор, "осуществляя руководство созданной им организованной группой, в которую входили Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова, совершил хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации". Всего ущерба в СК насчитали на 110 миллионов рублей. Крали деньги путем незаконного возмещения НДС.

По словам Петренко, это уголовное дело больше 5 лет расследовалось в следственных управлениях СК России по Карачаево-Черкесской Республике, Северо-Кавказскому и Центральному федеральным округам. Но очень вяло.

- Меры по привлечению к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступления, в полной мере не принимались, - уточнила представитель ведомства.

Потом дело оказалось в центральном аппарате, где его изучили и по поручению Александра Бастрыкина забрали себе в Главное следственное управление. Где его и завершили "в кратчайшие сроки". СК уверяет, что смогло доказать причастность Вячеслава Дерева к совершению мошенничества.

Сейчас фигуранты дела со своими адвокатами знакомятся с материалами дела . Потом его отправят в прокуратуру на утверждение.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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