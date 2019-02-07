ФСБ задержала 30 членов банды фальшивомонетчиков

В Дагестане и Московской области сотрудники ФСБ и МВД провели совместную операцию по задержанию 30 человек. Их подозревают в изготовлении и сбыте поддельных денежных купюр высокого качества.

Как сообщает центр общественных связей ФСБ России, реализация и сбыт крупных партий поддельных денежных знаков проходили в 20 регионах страны. Возбуждено девять уголовных дел, которые расследуются сотрудниками МВД.

"Изъято значительное количество поддельных купюр, технологическое оборудование с клише для типографской печати денег, а также средства воспроизводства элементов защиты банкнот", - отметили в спецслужбе.

Работники ФСБ также подчеркнули, что ресурсная поддержка преступного сообщества, а также поставки необходимых компонентов осуществлялось из-за рубежа. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку причастности участников сообщества к иным преступлениям, в том числе финансированию терроризма, продолжаются.

Кстати

В 2018 году, по данным МВД, чаще всего фальшивые деньги "всплывали" в Москве и Подмосковье. На втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область. Следом идут: Краснодарский край, Нижегородская, Новосибирская, Тульская, Ростовская и Волгоградская области. Всего же в прошлом году изъяли около 30 тысяч поддельных купюр, в том числе доллары США и фунты стерлингов Великобритании.