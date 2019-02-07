В КБР семья из пяти человек отравилась угарным газом

В поселке Нижняя Жемтала Черекского района Кабардино-Балкарии целая семья отравилась угарным газом. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, ведомство начало доследственную проверку по факту случившегося.

- Ранним утром 7 февраля 2019 года в частном домовладении по улице Ленина родственниками в бессознательном состоянии была обнаружена семья из пяти человек, трое детей и двое взрослых, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате младший из детей, которому было всего 1 год и 8 месяцев, скончался, двое других детей - шести и одиннадцати лет - сейчас находятся без сознания. Родители детей уже пришли в себя после оказанной медицинской помощи.

Следствие в качестве основной версии случившегося рассматривает отравление угарным газом из-за неправильного использования газового оборудования в частном доме, где проживала семья. Сейчас сотрудники СК осматривают место происшествия и проводят необходимые экспертизы.