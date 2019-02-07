В Махачкале региональное министерство образования и науки хочет арендовать часть школы для собственных нужд, притом что в республике учебные заведения переполнены. Под сводами гимназии N 1 в старинном двухэтажном здании, построенном еще в 1900 году, ведомство планирует разместить управление надзора и контроля в сфере образования.

Однако руководство учебного заведения и родители гимназистов категорически против. По словам директора гимназии Эмирмагомеда Давудова, в здании размещается начальная школа, и сейчас в ней 811 учеников, причем с каждым годом учащихся становится больше. Классы переполнены, в них по 40 человек. Трудно и преподавателям, и ученикам, но тесниться приходится, чтобы не открывать третью смену.

- Хотя возможность разгрузить классы была: в нашем здании часть первого этажа, триста квадратных метров, с 2002 года муниципалитет сдавал в аренду различным организациям. Все эти годы мы добивались, чтобы помещения вернули школе, - сказал Давудов, передавая корреспонденту "РГ" документы. - Письма о том, что учебное заведение испытывает острую потребность для размещения учащихся 1 - 4-х классов и возврате помещений первого этажа, были отправлены в администрацию Махачкалы, начальнику городского отдела образования и заместителю председателя правительства республики. Муниципальные власти отвечали, что организация, поселившаяся в школе, очень нужная и солидная и для нее сперва необходимо отыскать другое помещение. Проблему эту решили лишь в 2018 году. В конце концов арендаторы съехали, оставив после себя настоящую разруху. Были сняты даже розетки.

После этого администрация гимназии вновь обратилась в мэрию с просьбой финансировать капитальный ремонт. Но средств пока нет.

Тогда родители решили сделать ремонт своими силами. Попечительский совет собрал порядка ста тысяч рублей, на которые благоустроили две аудитории, где сейчас проходят уроки хореографии и занятия групп продленного дня.

- Директор честно сказал нам, что, учитывая бюрократические проволочки, бюджетные средства на ремонт мы сможем получить в 2019-м или даже в 2020 году. Мы выходили на субботники. И уже сейчас удалось немного разгрузить классы, - объясняет председатель попечительского совета гимназии №1 Магомед Гаджиев, отец трех учеников.

Между тем в мэрию обратилось и региональное министерство образования и науки с просьбой оказать содействие в выделении 300 квадратных метров в здании гимназии.

- Зачем превращать гимназию в коммунальную квартиру? - возмущается Эмирмагомед Давудов.

Как видно из ответа Минобрнауки Дагестана и документов, представленных директором гимназии, факты не стыкуются. Может быть прокуратура республики разберется, кто здесь прав?

Официальный ответ Министерства образования РД

"Минобрнауки РД действительно направило в администрацию Махачкалы обращение с просьбой о рассмотрении возможности аренды помещений в здании гимназии №1. Доводим до сведения общественности, что запрашиваемые помещения для организации учебного процесса никак не использовались. Более десяти лет они сдавались в аренду по непрозрачным договорам различным коммерческим и общественным организациям, и, надо отметить, это не вызывало вопросов у родителей, общественников, а самое главное, у руководства школы. Помещения были освобождены лишь в 2018 году благодаря инициативе и содействию руководства министерства образования и науки Республики Дагестан. В результате часть освободившихся помещений гимназии №1 возможно использовать в качестве дополнительных аудиторий для проведения внеурочных занятий школьников. Другая часть на сегодняшний день никак не используется, захламлена, не соответствует стандартам организации учебного процесса и, согласно информации собственника (комитета по управлению имуществом Махачкалы), представленной в августе 2018 года, на балансе школы не числится. В министерство образования и науки РД запросы со стороны гимназии №1 о нехватке школьных помещений не поступали. О проведении ремонтных работ по благоустройству школьного двора и классов дополнительных занятий на горячую линию ведомства сообщали родители учащихся с жалобой на принудительный сбор денежных средств, инициированный руководством школы".