В Пятигорске водитель протаранил заслон ГИБДД и сбил полицейского

В Пятигорске сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушителем, который пытался от них скрыться. Об этом в четверг сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел 6 февраля на одном из перекрестков города. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить Mercedes, который выехал на встречную полосу. Но водитель проигнорировал требования правоохранителей и уехал.

Инспекторы ДПС догнали нарушителя и перегородили ему дорогу патрульной машиной. Но водитель не остановился и протаранил авто полицейских, еще одну машину поблизости, а также наехал на сотрудника ГИБДД. Тогда полицейские стали стрелять по колесам машины.

- В результате принятых мер правонарушитель был задержан, им оказался 42-летний житель города Пятигорска, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД и лишенный водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, - заявили в СК РФ по краю.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой следователи примут процессуальное решение.