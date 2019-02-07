В Пятигорске водитель протаранил заслон ГИБДД и сбил полицейского

В Пятигорске сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушителем, который пытался от них скрыться. Об этом в четверг сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.
Инцидент произошел 6 февраля на одном из перекрестков города. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить Mercedes, который выехал на встречную полосу. Но водитель проигнорировал требования правоохранителей и уехал.
Инспекторы ДПС догнали нарушителя и перегородили ему дорогу патрульной машиной. Но водитель не остановился и протаранил авто полицейских, еще одну машину поблизости, а также наехал на сотрудника ГИБДД. Тогда полицейские стали стрелять по колесам машины.
- В результате принятых мер правонарушитель был задержан, им оказался 42-летний житель города Пятигорска, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД и лишенный водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, - заявили в СК РФ по краю.
По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой следователи примут процессуальное решение.
В Пятигорске инспекторы ДПС попытались остановить «Мерседес», но водитель протаранил служебный автомобиль, наехал на сотрудника и стал скрываться.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 7 февраля 2019 г.
В ходе погони задержали 42-летнего нарушителя, лишенного прав за пьяное вождение. Следователи выясняют обстоятельства происшествия pic.twitter.com/Ul8Ad4G6Kz