В Ставрополе спасатели доставили в больницу 300-килограммовую женщину

В столице Ставропольского края работникам скорой помощи пришлось прибегнуть к помощи спасателей, чтобы транспортировать пациентку весом в 300 килограммов. Понадобилось восемь человек, чтобы доставить ее в больницу.

62-летняя женщина почувствовала себя плохо 6 февраля, и ее родственники вызвали медиков. Когда сотрудники скорой приехали по адресу и осмотрели ее, было принято решение госпитализировать пациентку. Однако самостоятельно погрузить женщину в карету скорой медики не смогли, потому что ее вес составлял 300 килограммов.

- Прибыв по указанному адресу мы вызвали на помощь Службу спасения города Ставрополь, и только потом приступили к погрузке и транспортировке больной. Мы переместили женщину на брезент и спустили по лестнице с первого этажа вниз, где погрузили в карету скорой помощи. После этого мы проследовали до городской клинической больницы №2, где также помогли работникам скорой помощи занести ставропольчанку в приемное отделение, а потом в палату, - рассказал спасатель ПАСС СК Ставрополя Рустам Фахардинов.

Сейчас женщина находится на лечении в больнице, о ее состоянии после госпитализации не сообщается.