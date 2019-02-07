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Работники бюджетной сферы Вологодской области получат доплаты из региональной казны. Как сообщили в правительстве области, 20-процентная прибавка к зарплате ожидает их уже по итогам января.

На проблему неравенства доходов бюджетников, обусловленную исключительно местом работы, обратил внимание губернатор Олег Кувшинников.

Фото: iStock
Средняя зарплата в Москве составила 80 881 рубль

- Речь идет о тех, кто в основном трудится в муниципальных учреждениях и предприятиях: специалисты по социальной работе, психологи, заведующие отделениями, педагоги сферы соцобслуживания, лаборанты, младшие воспитатели, библиотекари, методисты, тренеры, - пояснил он. - К великому сожалению, они получают зарплату, не соответствующую нагрузкам.

На доплаты этим категориям работников из бюджета Вологодской области уже выделено более 250 миллионов рублей. Повышение затронет 5,7 тысячи человек. После выплаты зарплат за январь главы районов обязаны отчитаться о выполнении поставленной задачи.

Тем временем

С 1 сентября 2019 года в Вологодской области вырастет размер стипендий студентов, получающих среднее профессиональное образование. Каждое образовательное учреждение устанавливает размер этой выплаты самостоятельно, но на основе норматива для формирования стипендиального фонда. Сейчас он составляет 436 рублей, а с нового учебного года вырастет практически вдвое - до одной тысячи рублей. Из бюджета на эти цели потребуется около 160 миллионов рублей.

Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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