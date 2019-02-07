Курорт Саки в Крыму получил мировую известность благодаря старейшему в России грязевому озеру. Его дно подобно слоеному пирогу: глина, соль, серый ил. Этот чудотворный коктейль готовился миллионы лет, а теперь приносит людям пользу.

Изучению уникальных ресурсов водоема, химическому составу грязи и рапы посвящены многие научные работы. Первая грязелечебница и гостиница построены в 1827 году. В 1912 году было сооружено новое красивое здание, в котором разместился Институт диагностики и физических методов лечения. Уже в советское время здравницы перешли на круглогодичную работу, а в начале 1980-х годов был совершен технологический прорыв: добычу иловых отложений со дна водоема механизировали (до этого грязь добывалась практически вручную).

Сегодня в городе Саки сосредоточены грязелечебницы и бальнеологические комплексы, крупные клинические санатории, которые добились своей популярности среди отдыхающих именно благодаря чудодейственным грязям. Один из них, санаторий "Саки", расположен у Сакского озера. Добыча ведется рядом с курортом, а значит, грязь отлично сохраняет свои свойства. Прославил Саки и своими радоновыми ваннами, в минимальных дозах частицы этого химического элемента способны оказывать мощное благотворное воздействие на человеческий организм.

Пользуются спросом среди курортников и ванны с соленой водой озера.

В городе пробурены скважины, из недр земли изливаются горячие воды. А сам морской воздух обогащен испарениями солей из озера. Так что не надо покупать ингалятор - стоит просто отправиться в пешую прогулку по огромному парку, и здоровье подарит сама природа.

Кстати

Радоновые ванны, которые столь ценятся на Западе, являются гордостью маленького японского городка Мисаса. Два памятника стоят на его курортных улочках: самураю Окудо Саманосуке, который обнаружил целебные источники, и великому химику Марии Кюри, открывшей их ценность миру.