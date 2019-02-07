Многодетным семьям Заполярья уменьшат плату за вывоз мусора

После того как в Мурманской области начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, плата за вывоз мусора существенно возросла. Для жителей некоторых городов региона - в несколько раз.

Прежде всего, потому что начисления теперь идут не с квадратного метра жилплощади, а с человека - по 133,56 рубля с каждого. Это могло существенно сказаться на положении многодетных семей, которых в Заполярье около 7,5 тысячи (из них примерно 3,5 тысячи признаны нуждающимися).

Для них региональные власти сделали исключение, снизив плату за вывоз мусора: 30 процентов суммы будет субсидироваться. Например, для многодетной семьи, состоящей из пяти человек, за услугу обращения с твердыми коммунальными отходами ежемесячно будет начисляться 667,8 рубля. Мера социальной поддержки в этом случае составит 200 рублей 34 копейки.