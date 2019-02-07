Девятиклассница Яна Васильева из Порхова победила во Всероссийском конкурсе талантов и достижений для воспитанников многодетных и приемных семей. В номинации "Деятель" она представила бизнес-проект по расширению подсобного хозяйства.

- Я очень люблю спорт, а также занимаюсь брейк-дансом. Для того чтобы заниматься спортом, мне нужно здоровое питание.

А для здорового питания у меня есть моя корова! - рассказывает в записанном для конкурса ролике Яна. - Моя Доня - умница и красавица. Из ее молока я научилась готовить творог, йогурт, сыр и продаю его моим коллегам-спортсменам, которые хотят правильно питаться. Для успешного развития дела мне необходимы еще одна корова, сыроварня и доильный аппарат. Тогда я смогу развить свое хозяйство и заработать первый миллион.

Корова и сыроварня - необычная мечта для девочки-подростка. Конечно, она не могла остаться незамеченной. Среди 1400 заявок, поданных на конкурс, для участия в финальном очном этапе в Москве было отобрано всего восемнадцать, среди них и Янина. Из столицы активная девятиклассница вернулась с победой: семья выиграла грант, которого хватит на все.

Яна - старшая дочь в многодетной семье. У ее родителей восемь детей, пятеро из которых приемные (Яна тоже), самому младшему - три года. С сельским хозяйством семья никак не связана. Просто три года назад родители-юристы решили завести корову, чтобы поить ребятню домашним молоком. А старшие неожиданно увлеклись и загорелись идеей создания полноценной домашней сыроварни. И название для своего подсобного хозяйства придумали - "Дед Семен".

- Проект на конкурсе представляла Яна, но я хочу подчеркнуть, что на самом деле это командная работа, - говорит многодетная мама Людмила. - В проекте сыроварни задействованы четыре человека, у каждого из которых своя роль. Яна - эмоции, идеи и продвижение, ее брат Даня - мозг, Влад - физическая сила, Лера - основа: доит, ухаживает за коровой, на нее спокойно можно оставить все хозяйство.

К слову, Доня - непростая корова. Она выросла в конно-спортивном клубе, где ее научили ходить под седлом и кланяться. Поэтому порой Доня чувствует себя немного лошадью. Однажды ей даже довелось сниматься в кино. Порховской семье корову продали с условием не пускать ее на мясо. Но об этом никто и не думал. Доню холят и лелеют все, даже малыши.

- После нашей победы в конкурсе изменилось отношение одноклассников к тому, что мы делаем, и, я надеюсь, появилось уважение к корове. Если раньше мы слышали: "Фу, корова...", то теперь: "Корова? Здорово! Научи делать йогурт". Живем практически в деревне, а корова в представлении ребят - или экзотика, или что-то грязное и вонючее. Наши животные научили нас их любить, ведь они нас кормят, - рассказывает Яна. - На что мы хотим заработать? Да мы давно зарабатываем. Начали с того, что меняли молоко на джинсы для себя из магазина наших клиентов. И сейчас это делаем. Можем с выручки заказать пиццу или поехать с семьей в развлекательный центр. За два месяца собрали на поездку в Москву. А теперь будем зарабатывать на развитие своего дела - новый оборудованный хлев и технику для сена. Ну и на отдых, конечно. Мечтаем о море и Диснейленде.

Сейчас Яна, ее братья, сестры и родители вовсю готовятся к расширению хозяйства: составляют заявку на покупку аппаратуры и выбирают хорошую молочную корову. А может, даже двух.