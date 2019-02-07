Смольный пообещал привозить пострадавшим от гололеда еду и лекарства

Власти Петербурга выразили готовность привозить на дом людям, которые пострадали от гололеда продукты и лекарства. А чтобы граждане могли добираться до медицинских учреждений, им обещают социальное такси сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-губернатора города Анну Митянину.

Вице-губернатор подчеркнула, что услуги по социальному такси, которое сейчас обслуживает только граждан с инвалидностью, будут предоставляться в том числе и трудоспособным петербуржцам, которые нуждаются в помощи.

Планируется, что о помощи, которую может получить гражданин, ему сообщат специалисты районного отдела соцзащиты. Алгоритм следующий. Больницы и травмпункты будут передавать информацию о пострадавших от гололеда и падения наледи в районные отделы здравоохранения. В свою очередь эти структуры направят данные соцработникам, которые сами должны связаться с пострадавшим и выяснить, в какой помощи он нуждается.

Сейчас в Смольном сводят данные о пострадавших в результате непогоды. Информацию городские власти получают по линии скорой помощи и из травмпунктов