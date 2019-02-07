Депутаты Ленинградской области решили распространить действие регионального требования о тишине на дачи и садоводства. Соответствующие поправки к закону Ленинградской области N 47-оз "Об административных правонарушениях" приняты в первом чтении.

В настоящее время статья 2.6 "Нарушение тишины и покоя граждан" описывает виды нарушений и перечисляет территории, "защищаемые от шумовых воздействий". В список входят все виды жилья и помещений сколько-нибудь длительного пребывания: от квартир и гостиниц до домов престарелых и санаториев. Однако территории садоводческих и огороднических товариществ депутаты при принятии закона из виду упустили.

- Летом в садоводствах отдыхают пенсионеры, семьи с детьми, но поскольку эти дачные массивы не включены в перечень территорий, защищаемых от шумового воздействия, то людям даже некуда пожаловаться на нарушение их покоя в ночное время, - поясняет автор поправок в закон депутат Людмила Тептина. - У нас множество обращений от избирателей на эту тему, да я и сама вижу проблему.

Автор законопроекта предлагает также расширить и список действий, которые считаются нарушением тишины, включив в него отдельные виды работ, связанных с благоустройством территорий. Если все замечания будут приняты, жителям Ленобласти больше не придется ранним утром просыпаться, например, от звука газонокосилок.

Кроме того, использовать звукоусилительную аппаратуру в ночное время запретят всем объектам торговли, а также барам и ресторанам, а не только мелкорозничным продавцам, как сейчас.

- На территории Ленобласти ведется активное строительство жилых домов, на первых этажах в них часто размещают бары или магазины, - говорит Людмила Тептина. - И для граждан это повышает риск нарушения тишины.