Новости

"Умные" боеприпасы для "Терминаторов" испытают к концу 2020 года 12:11
В Заполярье произошло массовое отравление бездомных собак 12:06
Беспилотные поезда поедут по МЦК с 2021 года 12:05
РФ оценила найденный ЕС способ обходить санкции США в отношении Ирана 12:05
"Росгосцирк" представил 10-летнюю стратегию развития ведомства 12:04
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания 12:00
Лукашенко отметил Нацбанк за обеспечение финансовой стабильности 12:00
В Липецке возбуждено дело в отношении экс-начальника УФСИН 11:57
В Новосибирске организатор банды экстрасенсов получил 14 лет 11:52
Суслик откопал клад Золотой Орды для марийских археологов 11:51
Госдума приняла закон об охране музеев-заповедников 11:49
Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений 11:49
Возбуждено дело по факту взрыва на месторождении в Югре 11:43
Число жертв обрушения здания в Стамбуле выросло до трех человек 11:42
Курт Волкер приказал Киеву принять российских наблюдателей 11:41
Пять детей попали в больницу после отравления в нижегородском бассейне 11:34
В Югре задержали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы" 11:29
"Симпсонов" продлили до 32-го сезона 11:25
Беларусь заняла четвертое место по товарообороту с Россией 11:24
В Беларуси снизилось число зарегистрированных преступлений 11:00
В КБР семья из пяти человек отравилась угарным газом 10:59
Видео: Подмосковный Терминатор напал на автозаправку 10:58
Фристайлист Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике 10:52
Беларусь призвала политиков в Литве умерить воинственный пыл 10:50
Появились первые фото "заряженной" Lada Vesta для полицейских 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
07.02.2019 10:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Станет тише

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 27(7785)
Депутаты Ленинградской области решили распространить действие регионального требования о тишине на дачи и садоводства. Соответствующие поправки к закону Ленинградской области N 47-оз "Об административных правонарушениях" приняты в первом чтении.

В настоящее время статья 2.6 "Нарушение тишины и покоя граждан" описывает виды нарушений и перечисляет территории, "защищаемые от шумовых воздействий". В список входят все виды жилья и помещений сколько-нибудь длительного пребывания: от квартир и гостиниц до домов престарелых и санаториев. Однако территории садоводческих и огороднических товариществ депутаты при принятии закона из виду упустили.

В Анапе мужчина из-за громкой музыки застрелил двух соседей

- Летом в садоводствах отдыхают пенсионеры, семьи с детьми, но поскольку эти дачные массивы не включены в перечень территорий, защищаемых от шумового воздействия, то людям даже некуда пожаловаться на нарушение их покоя в ночное время, - поясняет автор поправок в закон депутат Людмила Тептина. - У нас множество обращений от избирателей на эту тему, да я и сама вижу проблему.

Автор законопроекта предлагает также расширить и список действий, которые считаются нарушением тишины, включив в него отдельные виды работ, связанных с благоустройством территорий. Если все замечания будут приняты, жителям Ленобласти больше не придется ранним утром просыпаться, например, от звука газонокосилок.

Кроме того, использовать звукоусилительную аппаратуру в ночное время запретят всем объектам торговли, а также барам и ресторанам, а не только мелкорозничным продавцам, как сейчас.

- На территории Ленобласти ведется активное строительство жилых домов, на первых этажах в них часто размещают бары или магазины, - говорит Людмила Тептина. - И для граждан это повышает риск нарушения тишины.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений
Курт Волкер приказал Киеву принять российских наблюдателей
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин
В Японии отказались от фразы "незаконная оккупация Курил"