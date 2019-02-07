В Петербурге на продажу выставили бракованную монету за миллион

Судя по фотографии раритета, монета была отчеканена в Америке в 1793 году. Высокая цена этого предмета объясняется уникальностью изготовления: дело в том, что монета бракованная. Как пояснил "РГ" продавец Сергей Вешняков, монетный двор США отчеканил денежку с ошибкой: вместо 13 звезд на ней только восемь. Большую часть монет, отчеканенных с ошибками, изготовители обычно сразу уничтожают. Но те, которым удается сохраниться, представляют большую ценность для коллекционеров.

Впрочем, по словам Вишнякова, цену в один миллион рублей он "взял с потолка".

- Просто красивое круглое число, - пояснил он в беседе с корреспондентом "РГ". - Вполне возможно, что на самом деле стоит она дороже или дешевле, я не знаю. Чтобы определить истинную цену монеты, мне бы хотелось встретиться с квалифицированным нумизматом, с человеком, который смог бы организовать качественную экспертизу моей находки.

Сам Сергей нумизматом не является: он, уроженец города Торжок Тверской области, много лет работает в составе поискового отряда "За Родину", который занимается поиском останков солдат Великой Отечественной войны. Несколько лет назад во время поисковых работ на месте бывшего Калининского фронта, он и обнаружил эту монету.

- Скорее всего, она принадлежала немецкому воину, - говорит Вишняков. - Ведь в тех местах, где мы проводим наши раскопки, такая мясорубка была во время войны! Очевидно, что случались и рукопашные бои.

Как показывают изыскания членов отряда, среди бойцов армии противника, чьи останки не раз находили поисковики, было принято хранить, видимо, в качестве амулетов, разные необычные монеты. Так поисковики отряда находили на местах боев старинные французские, немецкие монеты.

Сейчас Сергей Вишняков временно живет в Санкт-Петербурге - переехал сюда в связи с работой. Свою находку он выставил на продажу в июне 2017 года. Однако покупателя пока не нашлось, хотя звонки от интересующихся уже были. И подобные сделки купли-продажи на данном сайте заключались. Например, в 2012 году на том же сайте была продана за один миллион рублей аналогичная монета номиналом в один цент, отчеканенная тоже в 1793 году. Такую высокую цену в той сделке эксперты объясняют очень хорошей сохранностью предмета. А несколько месяцев назад на этой же электронной площадке за один миллион рублей выставляли на продажу 50-копеечную монету времен Николая II.