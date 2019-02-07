В Петербурге открылось новое здание для СУ СКР на транспорте по СЗФО

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР России переехало в новое здание. Теперь ведомство располагается на Вознесенском проспекте, 16.

Много лет следователи Северо-Западного СУ СКР на транспорте работали в здании по улице Боткинской, 1/6, там было довольно тесно.

Осенью прошлого года в Петербурге в связи с переездом городских структур в Невскую ратушу появилось несколько свободных зданий. И для нужд Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Смольный передал здание по Вознесенскому проспекту, 16 в безвозмездное пользование. Площадь нового здания в три раза больше предыдущего.

Руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Сергей Сазин поблагодарил городские власти за предоставленное здание и выразил уверенность в том, что в новых условиях ведомство сможет эффективнее исполнять поставленные перед ним задачи.

- Передача этого здания и его сегодняшнее торжественное открытие говорит о том, что нам доверяет руководство Санкт Петербурга и Следственного Комитета Российской Федерации, которое мы должны оправдывать, - подчеркнул Сергей Сазин.

В здании будут работать 75 сотрудников СУ СКР на транспорте по СЗФО.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР расследует нарушения законодательства на воздушном и водном транспорте, а также на объектах железной дороги на территории 17 регионов страны.