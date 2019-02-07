В Петербурге открылось первое в России женское кафе

В Петербурге в коворкинге на Фонарном переулке появилась кофейня, работающая в формате male-free, то есть, без мужчин, а посетительницам предлагают напитки "Эспресска" или "Латесса".

Как сообщила "РГ" одна из создательниц кофейни Светлана Нартахова, мужчины в заведение все-таки могут зайти, но вечером, когда в коворкинге проводятся лекции, семинары и мастер-классы.

Кухни в кафе пока нет. Посетительницы могут только заказать напитки. Заведение открылось несколько дней назад, его назвали "Симона" в честь идеолога феминистского движения Симоны де Бовуар. Пока в день сюда приходит около пяти человек.

Несмотря на более чем скромные обороты, создательницы кафе оказались под жестким прессингом пользователей социальных сетей. Со всех уголков страны девушкам поступают угрозы и оскорбления. Один петербуржец даже лично проверил, пустят ли его в кафе.

- Вчера приходил молодой человек, который тайком держал телефон и видимо записывал мой ответ на диктофон. Я сказала, что мы ждем его в гости после 19.00, - рассказывает Светлана.

Предпринимательница признается: волны негатива от мужчин она не ожидала.

- Мы не закрыты от мужчин, просто в определенное время к нам приходят женщины, которые не хотят контактировать с мужчинами, по-моему приходить и пытаться сказать, что его здесь должны обслуживать - нарушение границ и насилие, - говорит Нартахова.