В Пскове открывается ежегодный Пушкинский фестиваль

В пятницу во Пскове открывается ежегодный Пушкинский театральный фестиваль (он проходит здесь с 1994 года). На этот раз фестиваль посвящен 220-й годовщине со дня рождения русского классика и Году театра.

На Пушкинском фестивале представят спектакли по произведениям не только классиков, но и современных авторов. Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области.

Подготовлены три программы: "Пушкин на современной сцене", "Русская классика на современной сцене" и "Современный писатель на современной сцене". Как отметил продюсер фестиваля, художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев, "старались привезти разный театр для разной публики".

В первый день фестиваля артисты Казанского ТЮЗа покажут "Выстрел" - спектакль по одноименному произведению из "Повестей Белкина". Постановщик - Туфан Имамутдинов, главный режиссер театра.

9 февраля хозяева фестиваля - Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина - представят премьеру камерного спектакля Елизаветы Бондарь "Гробница малыша Тутанхамона". Первая постановка в России и в Европе пьесы молодого американского драматурга Оливии Дюфо. На Пушкинском фестивале нет жюри, награждений победителей, но есть обсуждения спектаклей с участием ведущих критиков (в этом году не только российских, но и из Эстонии, Латвии).

В программе фестиваля - и несколько лекций. Так, 10 февраля - лекция "Пушкин в зарубежных экранизациях" доцента Петербургского университета кино и телевидения Алексея Гусева. С лекцией "Шекспир в современном театре" приедет известный шекспировед, лауреат премии имени Станиславского Алексей Бартошевич.

В дни фестиваля пройдет встреча с писателем Валентином Курбатовым, живущим и работающим в Пскове.

А завершится фестиваль 17 февраля. Великолукский драматический театр представит спектакль режиссера Юрия Печенежского "Смотритель" - по мотивам произведений Пушкина и Карамзина.