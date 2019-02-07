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07.02.2019 17:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Вологодской области корова родила сразу четырех телят

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: ИКЦ АПК Вологодской области Фото: ИКЦ АПК Вологодской области
Фото: ИКЦ АПК Вологодской области

Впервые в Вологодской области на племенном заводе Сокольского района произошел редчайший случай - корова черно-пестрой породы по кличке Даурия отелилась сразу четырьмя телятами. Три бычка и телочка родились живыми и здоровыми.

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Как сообщает Информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса региона, эта корова вообще мать-героиня.

С 2010 года Даурия имеет живой приплод. И у нее уже были две двойни. Всего за восемь отелов Даурия родила 13 телят. Кроме того, она еще рекордсменка по молоку: средняя продуктивность за семь лактаций составила 9192 килограмма.

Отец четверых телят - бык по кличке Мустанг. Он тоже черно-пестрого окраса, имеет кровность 96 процентов по улучшающей голштинской породе и продуктивных предков.

Экономика АПК Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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