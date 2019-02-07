В Заполярье произошло массовое отравление бездомных собак

В селе Ловозеро Мурманской области произошло массовое отравление собак, сообщили местные жители в соцсетях. Сельская администрация совместно с полицией начала проверку по факту жестокого обращения с животными.

Погибло семь собак, двух животных удалось спасти, им оказали помощь специалисты Ловозерской районной ветеринарной станции.

- Семь трупов погибших животных отправлены из Ловозера в Мурманскую областную ветеринарную лабораторию для проведения исследований, - сообщили в пресс-службе администрации Мурманской области. - Собаки были на свободном выгуле, за ними никто не следил.

Напомним, в декабре 2018 года был принят федеральный закон об ответственном обращении с домашними животными, который запрещает их умерщвление. Подпадает ли отравление собак под этот закон, станет ясно по окончании проверки.