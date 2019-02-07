ЧФ впервые применит мобильный комплекс для спасения подлодок

Мобильный комплекс вентиляции отсеков, который поступил на вооружение спасотряда Черноморского флота в конце 2018 года, впервые протестируют на учениях по спасению терпящей бедствие подводной лодки. Комплекс оснащен компрессором для подачи воздуха высокого давления на аварийную субмарину.

Как сообщил начальник отдела информобеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев, в тренировке задействуют новейшую подлодку "Старый Оскол". По плану учений, она возвращалась после боевой подготовки, на борту произошел пожар. Экипаж подал сигнал бедствия.

На помощь будут отправлены спасательный буксир СБ-739, водолазное судно ВМ-125 и противопожарный катер ПЖК-37. Готовясь к учению, экипажи учатся швартоваться к подлодке, высаживать аварийную спасательную группу на борт, проводить вентиляцию отсеков при помощи мобильного комплекса, отрабатывают эвакуацию раненых с помощью специального контейнера.