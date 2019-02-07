Украина, наигравшись, военное положение, объявленное в ноябре 2018 года, отменила. Впрочем, жители приграничных территорий не заметили ни его объявления, ни его отмены. Люди живут своими заботами. Бывший глава поселения Анатолий Нестеренко, сейчас занимающий общественную должность старосты, философски заметил: "Ничего не изменилось. Как жили, так и живем. Как украинцы не пускали наших через границу с 2015 года, так и не пускают. Говорили, после снятия военного положения пропускать будут по загранпаспорту. Ерунда. Меня вот остановили и развернули".

В Ростовской области на российско-украинской границе выставлен новый пост - около хутора Гусева Чертковского района. Это, пожалуй, единственное, что произошло тут нового.

"Эта мера позволит своевременно выявить и пресечь попытки осуществить противоправные действия. Речь идет о задержании контрабанды, нарушителях пограничной зоны и гражданах, особенно из числа криминальных структур, укрывающихся от уголовного преследования", - сообщили "РГ" в региональном пограничном управлении ФСБ России.

Жители приграничных поселков по обе стороны кордона до сих пор страдают от нелепости ситуации. Потому что узы сложившегося веками кровного родства не перерубить топорами политиков. Но хуже всего пришлось жильцам дома в переулке с названием Веселый. В былые времена всемогущим ведомством МПС здесь были возведены несколько домов для семей железнодорожников. Граница в Чертково прошла самым странным образом, поделив пополам дома и участки, парикмахерскую и мясокомбинат. Дом №49 МПС, как и еще два барака на трех с половиной гектарах земли, остался на российской земле, но вокруг него оказалась территория Украины. Пока граница была условной, это обстоятельство не сильно беспокоило людей, но когда вдоль нее протянули колючую проволоку, а пограничники стали проверять документы, стало понятно, что шутки кончились.

Каждый раз, выходя из подъезда, жильцы становились нарушителями границы. К ним перестали ездить скорая и пожарная, поскольку для этого машинам нужно оформлять документы и пропуск на официальном КПП.

Старожил Тамара Степановна Тарасенко горюет:

- Разорвали нас пополам. Муж украинец, я россиянка. Раньше нужно было лишь через дорогу перейти. А теперь только по загранпаспорту и через официальный КПП. Четыре часа в очереди постоять. И от него приглашение получить. Когда наконец пропустят, срок "свидания" ограничен: через три месяца требуется снова вернуться, чтобы отметка о переходе границы была. Но здоровья нет, ноги не ходят. Так что все наше общение теперь через сетку. Он по одну сторону, я - по другую. Посмотрим друг на друга да разойдемся.

Власти долго бились над решением проблемы. В 2016 году губернатор области издал постановление о выделении субсидий на предоставление жилья обитателям "аппендикса". Первый транш поступил в том же году, и 21 семья получила возможность переселиться из дома-острова. В 2017 году переехали еще 23 семьи, таким образом большую часть из 260 человек переселили, выдав им сертификаты. Однако еще в одном двухэтажном ведомственном доме до сих пор остаются восемь семей.

Их жизнь проходит в прямом смысле слова за колючей проволокой. В полутора метрах от шлакоблочных стен - колючка в десять рядов. На этих полутора метрах жильцы дома могут гулять, как по тюремному двору. И это тяжело не только морально. Пенсионерке Надежде Николаевне посчастливилось вовремя продать свою квартиру, и она живет теперь в спокойной Тарасовке. Но переживает за дочь, оставшуюся в доме на границе двух стран. Другая пенсионерка, 70-летняя Валентина Андреевна Савицкая, по сей день мучается в том доме:

- Сидим по пояс в снегу - снегоуборочные машины из Черткова к нам не пройдут, а украинским до нас дела нет, не их территория, - жалуется она. - Сейчас намело снега. Дорожки прокладываем сами. Как-то канализацию прорвало - тоже пришлось самим чинить: никакие машины сюда не проедут. Вода у нас российская, газ и электричество - украинские. В декабре украинские энергетики договор на предоставление услуг перекинули нам через сетку (так здесь называют границу). Мы его заполнили. Теперь надо нести в контору, а мы не можем, поскольку перемещаться имеем право только по загранпаспорту с отметкой. Не заключим договор - могут свет отключить. А нам к сетке на метр не разрешают подходить. Никто не хочет войти в наше положение. Мы же не виноваты, что дом так стоит. Пять лет пороги обиваем. Муж инвалид. Ни скорая не может подъехать, ни участковый врач. Поэтому сняли квартиру в Чертково, и муж там живет. И так выкручиваются многие. Комиссия по переселению была два года назад, но с тех пор все затихло.

- Продать и уехать? - переспрашивает другая заложница дома. - Кто-то, кто успел сразу, сумел продать. А теперь кому нужна головная боль? Это мы вляпались. У меня отличная квартира - в ней раньше сам директор мясокомбината жил. Кто мог подумать, что дом окажется на Украине?

- Нашему дому не повезло так не повезло, - говорит Маргарита Недопекина. - Его построил мясокомбинат для своих работников. А в 90-е годы квартиры разрешили приватизировать жильцам. В 1993 году проводили газ и дом формально передали Украине, так что все документы были оформлены по украинским законам, хотя этого дома на балансе украинских властей тоже нет. Архивы утеряны. Ходит байка, как за мешок колбасы отдали техпаспорт на дом. По кадастровому же плану земля оставалась российская. Из-за такой неразберихи мы и оказались в сложной ситуации. Последний год власти пытаются вернуть дом в правовое поле. Присвоили новый адрес: улица Веселая, 1г. Поставили на кадастровый учет дом, теперь - квартиры. Впереди замена документов, для чего каждому из нас нужно через суд доказывать, что мы собственники жилья. Конца-края этой истории не видно.

- Восьмиквартирный дом на Веселой сейчас на стадии оформления, - заверила глава района Ольга Подгорная. - В 2019 году постараемся переселить его жильцов. Судьба самого дома пока неизвестна. Скорее всего, он пойдет под снос. И пусть это станет последней проблемой Черткова.