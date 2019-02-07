На Кубани в ДТП с рейсовым автобусом погиб человек

В Краснодарском крае автомобиль ВАЗ врезался в рейсовый автобус. В результате аварии погиб один человек, еще двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

По данным полиции, ДТП произошло сегодня в 6.00 на 2-м километре трассы Тбилисская - Кропоткин.

- По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Shuchi, следовавшим из Кропоткина в Темрюк. На месте скончался 21-летний водитель авто, его 22-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу. Также медицинская помощь понадобилась и 38-летней пассажирке автобуса, ее направили в больницу для обследования, - рассказал старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Как добавили в Госавтоинспекции, всего в автобусе находился 21 пассажир. К месту происшествия перевозчик направил резервный автобус, и вскоре они продолжили путь по маршруту.