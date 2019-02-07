"Росгосцирк" представил 10-летнюю стратегию развития ведомства

Исполняющий обязанности директора "Росгосцирка" Сергей Беляков представил новую концепцию развития организации.

"Стратегия рассчитана на 10 лет и содержит, в частности, показатели эффективности работы организации, необходимые структурные изменения и программу развития сети цирков", - говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры. Кроме того, на совещании обсудили не только вопросы, касающиеся главной миссии "Росгосцирка" - развития циркового искусства, но и бытовые моменты: ремонт входящих в компанию цирков и повышение эффективности имущественного комплекса.

Одним из пунктов концепции стало строительство стационарного цирка в Севастополе: по мнению Белякова, это могло бы способствовать расширению сети цирков, а также увеличению аудитории. Однако министр культуры Владимир Мединский заметил, что нецелесообразно строить новый объект, пока не приведен в порядок ряд цирков. "Мы можем поставить там шапито, учитывая, что стратегия рассчитана на 10 лет, посмотреть на результаты его работы и через несколько лет решить, нужен ли там стационарный цирк", - заметил на деловой встрече Мединский.

Напомним, в начале декабря глава крупнейшей цирковой компании "Росгосцирк" Дмитрий Иванов, занимавший пост с 2016 года, объявил о том, что покидает свою должность. Исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель директора Сергей Беляков.