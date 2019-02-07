Новости

"Умные" боеприпасы для "Терминаторов" испытают к концу 2020 года 12:11
В Заполярье произошло массовое отравление бездомных собак 12:06
Беспилотные поезда поедут по МЦК с 2021 года 12:05
РФ оценила найденный ЕС способ обходить санкции США в отношении Ирана 12:05
"Росгосцирк" представил 10-летнюю стратегию развития ведомства 12:04
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания 12:00
Лукашенко отметил Нацбанк за обеспечение финансовой стабильности 12:00
В Липецке возбуждено дело в отношении экс-начальника УФСИН 11:57
В Новосибирске организатор банды экстрасенсов получил 14 лет 11:52
Суслик откопал клад Золотой Орды для марийских археологов 11:51
Госдума приняла закон об охране музеев-заповедников 11:49
Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений 11:49
Возбуждено дело по факту взрыва на месторождении в Югре 11:43
Число жертв обрушения здания в Стамбуле выросло до трех человек 11:42
Курт Волкер приказал Киеву принять российских наблюдателей 11:41
Пять детей попали в больницу после отравления в нижегородском бассейне 11:34
В Югре задержали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы" 11:29
"Симпсонов" продлили до 32-го сезона 11:25
Беларусь заняла четвертое место по товарообороту с Россией 11:24
В Беларуси снизилось число зарегистрированных преступлений 11:00
В КБР семья из пяти человек отравилась угарным газом 10:59
Видео: Подмосковный Терминатор напал на автозаправку 10:58
Фристайлист Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике 10:52
Беларусь призвала политиков в Литве умерить воинственный пыл 10:50
Появились первые фото "заряженной" Lada Vesta для полицейских 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
07.02.2019 12:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Росгосцирк" представил 10-летнюю стратегию развития ведомства

Текст: Мария Воронова

Исполняющий обязанности директора "Росгосцирка" Сергей Беляков представил новую концепцию развития организации.

"Стратегия рассчитана на 10 лет и содержит, в частности, показатели эффективности работы организации, необходимые структурные изменения и программу развития сети цирков", - говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры. Кроме того, на совещании обсудили не только вопросы, касающиеся главной миссии "Росгосцирка" - развития циркового искусства, но и бытовые моменты: ремонт входящих в компанию цирков и повышение эффективности имущественного комплекса.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Эдгард Запашный не был в космосе, но может дать отпор тигру

Одним из пунктов концепции стало строительство стационарного цирка в Севастополе: по мнению Белякова, это могло бы способствовать расширению сети цирков, а также увеличению аудитории. Однако министр культуры Владимир Мединский заметил, что нецелесообразно строить новый объект, пока не приведен в порядок ряд цирков. "Мы можем поставить там шапито, учитывая, что стратегия рассчитана на 10 лет, посмотреть на результаты его работы и через несколько лет решить, нужен ли там стационарный цирк", - заметил на деловой встрече Мединский.

Напомним, в начале декабря глава крупнейшей цирковой компании "Росгосцирк" Дмитрий Иванов, занимавший пост с 2016 года, объявил о том, что покидает свою должность. Исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель директора Сергей Беляков.

Культура Театр Правительство Минкультуры Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Год театра
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений
Курт Волкер приказал Киеву принять российских наблюдателей
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин
В Японии отказались от фразы "незаконная оккупация Курил"