В доме ветерана Великой Отечественной войны Антонины Тихоновны Часовских отопление пришло в негодность среди зимы. Ремонт от государства, пояснили в социальной службе, ей положен только в 2023 году.

Антонина Тихоновна за всю долгую жизнь за помощью не обращалась и привыкла рассчитывать на себя. Фото: Сергей Винник/РГ

Об Антонине Тихоновне Часовских "РГ" рассказывала в минувшем году. Весной 1942-го школьная учительница из сибирского села добровольцем ушла на фронт. С декабря 1942 года по февраль 1945-го служила мотористом в 606-м штурмовом авиационном полку. Степной фронт, на котором сражалась юная Тоня, участвовал в Курской битве, освобождении Харькова, Воронежа и в боях за Полтаву. В Харьков часть Антонины входила одной из первых. Потом был Волховский, Ленинградский, Прибалтийский фронты.

В ноябре 1944-го во время одной из бомбежек Тоня получила ранение и попала в госпиталь. Война для нее закончилась. А в феврале 1945 года вернулась домой к мирному труду, продолжила образование и снова работала учителем.

Большую часть жизни трудилась преподавателем в одной из симферопольских школ. Слушая рассказ ветерана накануне 9 мая, мы и не думали, что меньше чем через год встретимся снова, уже по другому поводу. Неделю назад в редакции зазвонил телефон.

- Это Антонина Тихоновна Часовских. Помните меня? - раздался голос в трубке. - Я замерзаю в своем доме, помогите.

И снова старенький дом на улице Вилллар,41, в Симферополе, где живет ветеран. Две пожилые женщины ждут журналиста как последнюю надежду.

- Проходите не разувайтесь, - приглашает дочь ветерана Людмила Калинина. - Холодно, без обуви простудитесь.

Старенький дом 1956 года постройки замерзает вместе со своими хозяйками. В прихожей бессильно свисают отклеившиеся обои. Стены настыли. Температура не поднимается выше 17 градусов. А в комнате Антонины Тихоновны на потолке расплылось огромное грязное пятно от протекающей трубы, грозящее вот-вот обрушить штукатурку.

- Как-то еще при Украине мне позвонила председатель клуба "Оптимист" и рассказала, что таким ветеранам, как я, которым больше 80 лет, государство может оказать помощь в ремонте, - говорит Антонина Тихоновна. - Я обрадовалась, попросила сделать бойлер и душ.

Года два к ней ходили какие-то специалисты, что-то замеряли, и в 2013 году старый газовый котел заменили на новый, двухконтурный. Подключили его к старой системе отопления. Собственно, на этом весь ремонт и закончился. Осенью минувшего года снова приходила комиссия из администрации города.

- Все осмотрели, сказали, что нужно делать полноценный ремонт, подштукатурить стены, обои новые наклеить, полы покрасить, - рассказала "РГ" дочь ветерана. - Мы открыли счет для перечисления средств, как нам сказали. А потом мне перезвонили и сообщили, что капитальный ремонт у мамы сделали в 2013 году при Украине, и теперь ремонт за счет социальных служб ей положен через 10 лет, в 2023-м.

Может женщины бы так и не расстроились, сама Антонина Тихоновна за всю долгую жизнь за помощью не обращалась и привыкла рассчитывать на себя, но с началом сезона холодов отопление в доме стало барахлить. Батареи быстро остывали, а потом на потолке появилось пятно. Стало понятно, что труба контура на чердаке течет. Так получилось, что мужчин в этом доме нет. А дочери Антонины Тихоновны уже самой исполнилось 70 лет. Она лечится от тяжелого онкологического заболевания и перенесла несколько операций.

- У меня и лестницы такой нет, чтобы забраться на чердак и хотя бы посмотреть, что там и где протекает, - сетует Людмила. - Да и была бы лестница, сил не хватит на нее забраться, а потом спуститься.

Две одинокие женщины обращались в Совет ветеранов, но в общественной организации ничем помочь не смогли. Пробовали вызвать слесаря из бывшего ЖЭКа, там от них отмахнулись, дескать, частные дома - это забота хозяев. Так среди зимы Антонина Тихоновна осталась в фактически не отапливаемом доме с единственной надеждой - дожить до весны. Чтобы окончательно не замерзнуть, дочь Людмила время от времени добавляла воду в систему, и пока она медленно вытекала, включала отопление. Но ведь так и до аварии с котлом недолго.

После этой встречи "РГ" связалась с администрацией Симферополя. До обращения о проблемах ветерана там, как это обычно бывает, не знали. Уже через пару дней к Антонине Тихоновне пришли специалисты МУП "Жилсервис", обследовали контур системы отопления и нашли причину протечки. На чердаке пришел в негодность клапан для выпуска воздуха из системы. Мэр Наталья Маленко попросила помощи у муниципального совета, а один депутат горсовета даже оплатил ремонт котла.

Старенький дом Антонины Тихоновны ни новее, ни лучше, конечно, не стал. Того и гляди что-нибудь снова сломается. Но, по крайней мере, она теперь не простудится в своей комнате. А здоровье ей ой как нужно.

26 марта 2019 года Антонине Тихоновне Часовских исполнится 96. День рождения она встретит в теплом доме.

Прямая речь

Наталья Маленко, глава администрации Симферополя:

- Независимо от того, положен Антонине Тихоновне ремонт за счет социальных служб или нет, мы постараемся привести ее дом в порядок. Может быть, попросим неравнодушных людей помочь материалами, а студенческий стройотряд выполнит работы в качестве практики, может, найдем какой-то другой способ. Еще не знаю как, но в теплое время года мы его обязательно сделаем. У нас осталось немного ветеранов, прошедших войну, перенесших ранения, и такая помощь будет лучшей заботой о них.