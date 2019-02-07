Активисты фонда "Православный Крым" оплатили работу археологов и вернули из забвения имена 430 воинов, похороненных в братской могиле на бахчисарайском кладбище "Русская слобода". Скоро здесь появятся гранитные плиты с персональными данными тех, кто перестал быть неизвестным солдатом. Но это только начало большой работы.

Напишут имена

"РГ" уже рассказывала о совместном проекте фонда "Православный Крым" и Русского географического общества, получившем название "Вернуть из забвения". Активисты фонда, более 10 лет ухаживающие за мемориальным кладбищем в родном Бахчисарае, задались вопросом: почему здесь только 100 могил, хотя известно о захоронении на этом месте около 4000 солдат?

Так начался долгий путь восстановления истины. После двух лет переписки с различными ведомствами в архивах города Ялутоворска Тюменской области удалось отыскать часть метрических книг полков, участвовавших в сражениях Крымской войны. В прошлом году сотрудники архива прислали в Крым оцифрованные копии их страниц с записями, которые делали полковые священники. Так стали известны имена 2031 воина, прежде считавшиеся неизвестными или утраченными.

Волонтеры проделали огромную работу, систематизируя записи, переводя их в современный вид, порой просто восстанавливая то, что невозможно было прочитать. Этим занимались десятки людей от студентов до специалистов-криптологов севастопольского главного управления полиции. Бахчисарайцы выбрали из общего списка тех, кто похоронен в их городе, и на собственные средства взялись за восстановление братской могилы.

- Мы заказали 7,5 кубометра гранитных плит, на которых будут выгравированы 430 фамилий солдат Крымской войны, похороненных в Бахчисарае на кладбище "Русская слобода", - рассказал "РГ" активист фонда "Православный Крым" Константин Рубаненко. - Гранит уже пришел, и в ближайшее время мастер займется нанесением фамилий на камни. В архивах достаточно подробных данных о каждом похороненном здесь. К сожалению, мы не можем оплатить все сами и отобразить полную информацию в граните. Но основные сведения будут - фамилия, имя, отчество каждого воина, откуда он родом, какого звания.

Чиновникам не хватает доказательств

Городские власти уже согласовали внешний вид возрождаемого мемориала, но добиться его внесения в перечень охраняемых государством объектов культурного наследия активисты так и не смогли. Работе с архивами предшествовало изнурительное общение с чиновниками госкомитета охраны культурного наследия. Не добившись понимания, волонтеры фонда собрали средства и оплатили работу специалистов Института археологии Крыма РАН. Историки подтвердили, что братская могила на кладбище "Русская слобода" в Бахчисарае содержит значительно больше 100 захоронений, обозначенных в плане некрополя. Но собранных доказательств, с точки зрения ведомства, оказалось недостаточно.

- Я несколько раз встречался с чиновниками Госкомитета охраны культурного наследия и пытался понять, почему, казалось бы, очевидные вещи не признаются, - недоумевает Константин Рубаненко. - Оказалось, отчет с раскопок требуется дописать, нужно обнаружить пуговицы с мундиров, которые бы указывали на принадлежность к тому или иному полку, какие-то иные артефакты. Но это же не какой-то коммерческий объект. Мы пытаемся помочь государству обнаружить прах воинов, павших за отечество.

Найти доказательства, которых не хватает чиновникам, будет сложно, говорят активисты, поскольку хоронили скончавшихся в госпиталях не в мундирах, а в саванах. Есть архивная справка о том, что бахчисарайский купец оплачивал похоронные рубашки усопших солдат, так что отыскать в братской могиле какие-то артефакты сложно.

Работы непочатый край

В прошлом году своя книга памяти появилась и на мемориальном кладбище Крымской войны в Симферополе. Здесь похоронены 36 тысяч рядовых чинов русской армии. Благодаря усилиям активистов, сегодня 150 из них во второй раз обрели имена.

- Мы сами сделали книгу с персональными данными похороненных на симферопольском кладбище на Петровской балке, - рассказал секретарь отделения Российского географического общества в Крыму Геннадий Самохин. - Она хранится в часовне на этом кладбище. Такие же книги будут сделаны и в Бахчисарае, и в Севастополе, и в других местах захоронений.

Сегодня известно как минимум о 20 малых кладбищах той войны, разбросанных по всему полуострову. Исторические источники сообщают о 100-110 тысячах похороненных в Крыму только русских воинах, погибших от ран и болезней в 1854-1856 годах. Из небытия вернулись имена 2031 человека, так что работы еще непочатый край, и начинать ее нужно с архивов. Но, как выяснилось, чтобы найти и оцифровать документы в хранилищах, нужно около миллиона рублей. Сумма неподъемная ни для активистов фонда "Православный Крым", ни даже для РГО.

Когда казалось, что волонтеры снова зашли в тупик, неожиданно помощь пришла от военных. Спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов обратился с письмом на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу. И в бюджете Минобороны РФ на этот год предусмотрели средства для работы с архивами. Так что скоро можно ждать новых открытий и новых имен, возвращающихся из забвения.

Прямая речь

Владимир Константинов, председатель Государственного совета Республики Крым:

- В прошлом году за счет местного бюджета и пожертвований меценатов мы провели первый этап реконструкции кладбища на Петровской балке, где похоронены десятки тысяч рядовых чинов, погибших или скончавшихся в госпиталях во время Крымской войны. В этом году хотим провести второй этап реконструкции. Хорошая новость в том, что не все погребенные здесь отныне безымянны. Мы будем содействовать поисковой работе, чтобы вернуть из забвения имена всех защитников Отечества, покоящихся в крымской земле.

Справка "РГ"

Первыми в бахчисарайские госпитали поступили раненые при сражении на реке Альма 8 сентября 1854 года. Изувеченных солдат было настолько много, что они лежали по двое на одной койке, людей оставляли прямо на улице, в полевых лазаретах. Поступали сюда и воины, больные болотной лихорадкой, тифом, холерой. Большую помощь раненым оказывал 30-летний купец третьей гильдии грек Михаил Дремджи. Живых он снабжал продуктами. А умерших обязался отпевать и хоронить согласно христианским обычаям. С 1 мая 1855 года Дремджи обеспечил погребение шести офицеров и более двух тысяч низших чинов.