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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Будни героя

В Дагестане семья спасшего людей подростка осталась на грани выживания
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 27(7785)
О 14-летнем школьнике Адаме Арсанмирзаеве из села Ленинаул Казбековского района Дагестана писали газеты, его показывали по телевидению. Но Адам давно забыл о славе - каждый его день начинается с того, чтобы помочь маме по хозяйству и подлатать старый сельский домик.

В сентябре прошлого года Адам совершил геройский поступок. Прогуливаясь возле пруда, он услышал крики о помощи. Двое школьников, решивших переплыть водоем, не рассчитали силы и начали тонуть. Не раздумывая, Адам бросился в воду. Подплыв к тонувшим, он одного за другим начал выталкивать их поближе к берегу. Подбежавшие на помощь люди помогли их вытащить.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости www.ria.ru
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- В какой-то момент я сильно устал и захлебнулся водой. Но сумел все-таки доплыть до берега, - вспоминает мальчик.

Страна по достоинству оценила подвиг маленького героя. На торжественном приеме детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, который прошел в Совете Федерации РФ, Адам был награжден медалями Российского союза спасателей "За мужество в спасении" и "За спасение жизни". Награду юному герою вручила Валентина Матвиенко. Заместитель директора Ленинаульской школы Рустам Гаирбеков взял подростка под свою опеку.

- После того как Адам получил награду, он стал лучше учиться. Но времени на приготовление уроков у него практически нет: надо присмотреть за младшими братьями, помочь матери по хозяйству. Я его все время настраиваю: учись, тебе надо отвечать, как старшему, за семью, - говорит Рустам Гаирбеков.

По словам Адама, его любимые предметы в школе - физкультура и информатика. В беседе с журналистами он признался, что, случись такое вновь, он, не раздумывая, бросился бы спасать людей.

Фото: depositphotos.com
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- Мужчины не боятся, - обозначил свое жизненное кредо подросток. - Хочу жить так, чтобы помогать людям. Буду работать в МЧС.

История имела бы счастливый конец, если бы не одно но. Адам живет в старом доме. Отец ушел из семьи, и фактически мальчик старший в доме, где четверо детей. Нарубить дрова для печки, сходить за водой, покормить корову - его обязанности. Мама целый день на работе и времени заниматься детьми у нее практически не остается. Узнав о бедственном состоянии семьи, благотворительный фонд "Чистое сердце" объявил сбор средств. Всего за несколько дней жители республики собрали 350 тысяч рублей. После того как сюжет о подростке показали на одном из федеральных телеканалов, к дому Арсанмирзаевых местные власти провели газ. А еще добровольцы поменяли в доме окна.

Всего для поддержки семьи Адама было собрано около полумиллиона рублей. По словам учителя, селяне на эти средства хотят построить новый дом. А вот региональные власти до сих пор не обратили внимания на бедственное положение семьи прославившего республику маленького героя.

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