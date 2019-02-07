В Калмыкии появился первый в России памятник Чингисхану

Неподалеку от небольшого, затерянного среди степей поселка Привольного в Яшкульском районе Калмыкии появился первый в России памятник Чингисхану. Примечательно, что необычная скульптура возводилась методом народной стройки. Основную часть средств на создание памятника выделил местный племзавод "Улан-Хееч", однако и жители поселка не захотели остаться в стороне и внесли свою посильную лепту. Чтобы сброситься на памятник, приезжали даже фермеры с отдаленных животноводческих стоянок. В результате туристы скоро смогут увидеть в калмыцкой степи целый комплекс, посвященный Потрясателю Вселенной.

Ради торгутов и туристов

- Идея уже давно витала в воздухе и обсуждалась в разговорах сельчан и на собраниях трудового коллектива племзавода. В республике есть памятники калмыцким Убаши-хану и Аюке-хану или, например, князю Тундутову, а памятника основателю монгольской империи Чингисхану нет. В России, кстати, его тоже нет. Насколько мне известно, планировалось поставить такой памятник в Бурятии, но пока этого не произошло. А ведь предки калмыков, западные монголы, или ойраты, входили в империю Чингисхана и были тесно с ней связаны. Более того, здесь, в Яшкульском районе Калмыкии, живет много потомков одного из ойратских племен, торгутов, из которых Чингисхан набирал себе личную охрану. Я, например, тоже торгут, - с гордостью говорит директор племзавода "Улан-Хееч" Джангар Сангаджиев.

По его мнению, памятник Чингисхану позволит пробудить интерес к истории у местной молодежи. "Чтобы они понимали, что мы не с неба сюда свалились", - поясняет собеседник "РГ". Впрочем, для появления комплекса в честь монгольского хана есть и еще одна вполне прагматичная причина. Жители поселка надеются, что необычный памятник станет центром притяжения туристов. Как говорят сельчане и сотрудники племзавода, хочется показать гостям не только животных, которыми действительно богат "Улан-Хееч", но и историческое наследие.

Идея, кстати, может сработать. В столице республики Элисте и ее окрестностях гостям есть что показать, а вот заманить туриста в степную глубинку сложнее. Но, с другой стороны, столичные достопримечательности можно осмотреть за один день, и местные власти в последнее время делают ставку на развитие туризма по всей республике. Уже получили известность фестивали тюльпанов и лотосов, гастрономический фестиваль и Джангариада. Прокладываются новые туристические маршруты, в том числе и с выходом за пределы региона. И очень возможно, что некоторые из них будут включать в себя посещение нового памятника Чингисхану, возвышающегося среди бескрайней степи.

Просто космос

Работа над памятником началась в прошлом году. В окончательном варианте ансамбль будет состоять из четырех воинов, которые подняли Чингисхана над землей. Позади композиции на специальных флагштоках установят четыре флага. Воины и флаги будут олицетворять четыре монгольских племени, провозгласивших Темучина великим ханом. Среди них были и торгуты, предки которых сейчас живут в Яшкульском районе Калмыкии.

Пока готова только центральная фигура комплекса, сам Чингисхан, сидящий на возвышающемся над землей троне. Четырехметровая скульптура установлена на плите и цилиндрическом основании, где указано, кому посвящен памятник, и высечены годы жизни Чингисхана. При этом использовано так называемое ясное письмо (тодо-бичиг), созданное на основе старомонгольской письменности.

Фигура Чингисхана весит около 2,5 тонны. А ведь для изготовления скульпторы выбран облегченный материал. Довольно необычный, кстати.

- Изначально было решено, что он должен быть прочным, твердым, но в то же время достаточно легким и при этом противостоять и времени, и непогоде. Долго выбирали. В итоге остановились на особом композитном материале, который используется в космической отрасли. Так что можно сказать, что наш Чингисхан космический, - улыбается Джангар Сангаджиев.

Центральная фигура комплекса, как говорят специалисты, должна устояться на грунте, после чего по краям встанут воины, поддерживающие над землей Потрясателя Вселенной. Затем начнется благоустройство всего комплекса. Полностью открыть его планируется летом, а уже тогда, как надеются жители поселка, сюда потянутся туристы.

Калмыцкие чингизиды

В Калмыкии Чингисхана чтят не меньше, чем в Монголии. Историческую связь кочевников-ойратов, являющихся предками современных калмыков, с великим ханом здесь хорошо помнят и гордятся ею.

- Некоторые исследователи трактуют слово "хольммг", от которого произошло слово "калмык" как "летучий, стремительный". Они отмечают, что в эпоху империи Чингисхана ойратские племена шли в авангарде монгольской армии, - объяснила корреспонденту "РГ" сотрудник Музея калмыцкой традиционной культуры им. Зая-пандиты Кермен Батырева.

Более того, по некоторым данным, в Калмыкии живут не только потомки знатных фамилий и нукеров из личной гвардии Чингисхана, но и самих чингизидов.

- В этнической группе хошутов, которые проживают в Кетченеровском и Октябрьском районах Калмыкии, есть подгруппа, представители которой являются потомками хошутских князей во многих поколениях. А изучение калмыцких историко-литературных памятников, например, "Сказания о дербен-ойратах", в которых описывается генеалогия знатных родов, показывает, что хошутские князья, а следовательно, и их современные потомки ведут свой род от брата Чингисхана Хабуту-Хасара, - рассказала главный научный сотрудник Калмыцкого научного центра РАН Эльза Бакаева.

Когда калмыцкие ученые начали генетическое исследование этнических групп ойратов, появились даже слухи о том, что идут поиски носителей гена самого Чингисхана. Кстати, действительно существует гаплогруппа, то есть группа людей с определенным набором ДНК и общим прародителем, представителей которой исследователи условно называют носителями гена Чингисхана.

Комментарий

Максим Шалак, доцент Института истории и международных отношений Южного федерального университета:

- Я считаю, нет ничего плохого в том, что в Калмыкии появится памятник Чингисхану. Ведь калмыки происходят от монгольского народа ойратов, которые пришли к нам в конце ХVI века из Джунгарии, расположенной в северо-западном Китае. Да, Чингисхан был завоевателем, как Александр Македонский или Наполеон, тоже пролившие немало крови в военных походах, но им же памятники ставят. Тот же Александр Македонский считается греческим героем, хотя современные македонцы не имеют отношения к грекам. В Орле, например, поставили памятник Ивану Грозному, который уничтожил множество людей. Как и любой завоеватель древности, Чингисхан был человеком своего времени и действовал по соответствующим правилам. И как судить его с точки зрения нашей морали? К тому же Чингисхан не имел отношения к христианству. Для монгола ХII - ХIII века заповеди "не убий" не существовало. Думаю, это просто памятник историческому деятелю.

Кстати

Самая большая конная статуя в мире - памятник Чингисхану, возведенный в 2008 году в районе Цонжин-Болдог, в 54 километрах от Улан-Батора. Высота памятника с постаментом составляет 50 метров. Скульптуру покрывает 250 тонн нержавеющей стали, а на голове гигантской лошади обустроена смотровая площадка. Вокруг памятника установлено 36 колонн, которые символизируют ханов Монгольской империи.