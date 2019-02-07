В Сочи обсудили проблемы онкопомощи детям

Название этой заметки - девиз нынешнего Года борьбы с онкологическими заболеваниями в мире. На сей раз в Сочи уклон сделан в сторону детской онкологии. Поскольку именно от ее уровня во многом зависит уровень всей онкослужбы.

В Краснодарском крае создана и действует специальная программа ее развития. Администрация края ее достойно финансирует. Так, в Краснодарской детской краевой клинической больнице готовится к открытию отделение по трансплантации костного мозга. Объяснять, насколько этот вид высокотехнологичной медицинской помощи важен при лечении детей, не приходится.

Обсуждался актуальный вопрос - отношение к онкобольным детям. Подчеркивалось: онкологические заболевания не заразны. Таких детишек не только не надо изолировать от общества, а напротив, делать все возможное, чтобы они не чувствовали себя изгоями. "РГ" уже рассказывала об открытии школы для таких детей на базе Краснодарской детской краевой больницы. Школа успешно действует. А в самом Сочи созданы условия для реабилитации таких детей.

К сожалению, до сих пор случается, что окружающие, мягко говоря, сторонятся их. Потому важно, что принимаются тактичные меры интеграции этих детей в социум. Результат? Краснодарский край один из лучших в стране по показателям лечения и реабилитации детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Справка "РГ"

Всемирная лига борьбы с раком (Union for International Cancer Control) признала российский опыт борьбы с детскими онкозаболеваниями приоритетным.