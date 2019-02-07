В волгоградском лицее №8 открылся музей, посвященный боевому пути 8-й Воздушной армии, которая героически защищала Сталинград. Учебное заведение находится на улице, носящей имя этого боевого соединения. В экспозиции собрано более 250 предметов.

Создать музей помогли средства президентского гранта и желание местных жителей, которые, узнав об инициативе, стали нести в лицей фамильные реликвии.

- Прямо на стене мы вместе с учениками нарисовали карту-схему передвижения легендарной воздушной армии. Технически это было сделать очень трудно. Работали над ней все новогодние каникулы. Но я видела, как дети прониклись историей, сопереживали, представляли боевые действия, учились думать за военачальников и планировать ход сражения, - рассказывает заместитель директора лицея Елена Волчанская. - Теперь мы хотим сделать модели всех самолетов советских и фашистских, которые летали в небе Сталинграда.

Так что в фондах нового музея много пожелтевших от времени, выцветших, но таких ценных фотографий фронтовиков, их писем с фронта. Вот виниловая пластинка с композицией "Героям Восьмой воздушной". Волгоградцы передают старые книги, газеты. А совсем недавно жители притащили неведомо где выкопанные обломки "юнкерса". И вот уже малолетний школяр ведет за руку отца - показать, что осталось от вражеского самолета... На лето музей запланировал самостоятельную поисковую экспедицию, и юные лицеисты смогут участвовать в раскопках.

Справка "РГ"

8-я Воздушная армия была создана за месяц до начала Сталинградской битвы. Боевой путь начала на Юго-Западном фронте, но вскоре вошла в состав Юго-Восточного. На подступах к волжской твердыне и в самом городе наши летчики отбивали атаки люфтваффе. Когда немцы закрепились в городских кварталах, советские пилоты освоили несвойственную авиации тактику уличных боев: на сверхмалой высоте они сбрасывали бомбы на вражеские позиции и обстреливали противника. Впоследствии летчики 8-й Воздушной действовали в Крыму, на Донбассе, в Закарпатье. Окончили войну в Чехословакии.