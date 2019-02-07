Недавно в Екатеринбурге открылся первый на Урале частный реабилитационный стационар для детей-инвалидов. Согласно стратегии развития системы социальной защиты населения, к 2035 году в России более 70 процентов такого рода услуг будут оказывать негосударственные структуры. Как сегодня выживает социальный бизнес, в какой мере он нуждается в поддержке государства, выясняли корреспонденты "РГ".

Два этажа надежды

Маленькому Антошке не повезло при рождении: биологическая мать, узнав о многочисленных диагнозах новорожденного, предпочла оставить его в роддоме. Вадим и Надежда Хрущевы, давно мечтавшие о ребенке, стали для него настоящими родителями, готовыми перевернуть мир ради счастья и здоровья сына. Пять лет они вместе с врачами пытаются совершить невозможное и не опускают руки.

Теперь у маленьких пациентов центра "Здоровое детство" и их родителей стало еще больше оснований для надежды: у медучреждения появилось стационарное отделение - два этажа площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, оборудованные всем необходимым для лечения и проживания.

- Мы шли к этому много лет, - не скрывает радости директор центра - невролог, неонатолог, доктор медицинских наук Елена Ароскинд. - Невозможно осуществлять полноценную реабилитацию, имея лишь амбулаторно-поликлиническое отделение. Сейчас это единственный на Урале центр, который работает по европейской модели оказания помощи детям-инвалидам, у нас есть методики и технологии, уникальные для России, многие из них еще только получают патенты.

Новый стационар частный, но его появление стало возможным только благодаря поддержке государства. Идея создания сети медицинских центров зародилась восемь лет назад в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП). По словам заместителя директора фонда Валерия Пиличева, данный проект поддерживали с самого начала - консультировали и выделяли гранты. А в прошлом году, когда он доказал свою жизнеспособность, получил заем в размере трех миллионов рублей.

Поменять мышление

Год назад в Свердловской области под эгидой регионального министерства инвестиций и развития и СОФПП был создан центр инноваций социальной сферы. Цель проекта - научить социальных предпринимателей работать по законам бизнеса: просчитывать рынок, выстраивать маркетинг, находить своих клиентов и зарабатывать. Помимо этого выпускники курсов "Начни свое дело", среди которых в свое время была и Елена Аронскинд, могут получить беспроцентные займы. В центре "Здоровое детство" деньги потратили на реконструкцию здания и покупку необходимого оборудования.

Разумеется, реабилитационный центр для детей-инвалидов - это не просто бизнес, существующий за счет потребителей услуг, а социально ориентированный проект, и вопрос привлечения дополнительных средств постоянно стоит на повестке дня. Средства фонда обязательного медицинского страхования лишь в малой степени могут компенсировать дорогостоящую реабилитацию. Но центр сотрудничает с благотворительными фондами, и за годы работы их финансовая поддержка, по словам Елены Аронскинд, увеличилась в разы, здесь даже работает консультант по благотворительным фондам, который помогает родителям находить деньги на лечение. Именно государственно-частное партнерство позволяет проекту жить и развиваться.

В Свердловской области только четыре негосударственных поставщика социальных услуг. В 2018 году на их оплату бюджет потратил 18 миллионов рублей

Финансовая устойчивость - одна из основных проблем таких бизнес-проектов, но причины неуспеха в основном "в голове". По мнению руководителя программы поддержки социальных предпринимателей фонда "Навстречу переменам" Софии Шагинян, многие приходят в эту сферу из некоммерческого сектора - они не заточены на получение прибыли. Им трудно перешагнуть через себя и попросить деньги за те услуги, которые долгое время оказывали бесплатно. Но этому можно научиться.

- Поддержка государства нужна на том этапе, когда у предпринимателя не хватает компетенций, чтобы проанализировать рынок и свою бизнес-модель. Большинство нуждается в такой помощи на старте, - говорит Валерий Пиличев. - Одна из задач центра инноваций социальной сферы как раз и заключается в том, чтобы привить социальным предпринимателям бизнес-мышление.

Госзаказ на устойчивость

Еще одна непростая задача - поиск источников финансирования, способных обеспечивать долгосрочную устойчивость проекта. Как рассказала София Шагинян, существует несколько подходов к решению этой проблемы, например, выстраивание гибридной финансовой модели. Скажем, внутри проекта выделяют коммерческую часть - продают товары и услуги, не связанные напрямую с социальной сферой.

- В данном случае у благополучателей есть спрос на продукцию социального предприятия. Оно устанавливает минимальные цены, но в то же время продажи помогают ему поддерживать свою финансовую устойчивость, - поясняет Шагинян.

Другая возможность выйти на самоокупаемость - государственный заказ. Сейчас в связи с вступлением в силу 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан" рынок социальных услуг открыт для коммерческих организаций. Чтобы их предоставлять и получать компенсацию из бюджета, компаниям необходимо войти в реестр поставщиков. Как считает заместитель министра социальной политики Свердловской области Ксения Зуева, увеличение к 2035 году доли негосударственных поставщиков социальных услуг до 70 и более процентов позволит значительно повысить качество таких услуг, а также предоставит благополучателям возможность выбора.

Сейчас в Свердловской области в реестр входят 24 негосударственных поставщика: 22 некоммерческие организации и два индивидуальных предпринимателя. Из них только четыре организации ведут деятельность на постоянной основе и получают компенсацию. По данным министерства социальной политики, в 2018 году на оплату их услуг из бюджета направлено около 18 миллионов рублей.

Однако такой способ зарабатывать деньги - не самый легкий. Использование бюджетных средств предполагает дополнительный контроль со стороны государства и большой документооборот.

- Система бюрократизирована. К тому же расценки, которые предлагает государственный заказчик, часто намного ниже рыночных. В итоге предприятие работает в убыток, - говорит София Шагинян. - Но в целом запрос со стороны государства есть. И если анализировать международный опыт, то в некоторых европейских странах доходы социального предприятия до 40 процентов формируются госзаказом. Поддержка государства помогает социальным предприятиям сохранять финансовую устойчивость.

Благотворительность никто не отменял

Включение в реестр поставщиков социальных услуг не отменяет систему грантовой поддержки. На федеральном уровне главным источником остается Фонд президентских грантов. Как сообщила Ксения Зуева, Свердловская область стала третьим субъектом РФ после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству поддержанных проектов. Активную роль стали играть и независимые фонды, например, "Навстречу переменам": он, как и СОФПП, запустил образовательную программу для социальных предпринимателей и организовал конкурс, победители которого могут получить гранты на развитие проектов. В работу включился и бизнес: один из крупнейших сотовых операторов совместно с фондом оказывает образовательную и финансовую поддержку социальных предпринимателей, компания также организовала благотворительный сервис для сбора средств на развитие социально значимых предпринимательских проектов, призванных улучшить жизнь детей в различных регионах страны.

По мнению Софии Шагинян, для развития социального предпринимательства очень важна популяризация самого этого понятия. Чтобы обычные люди знали, что это явление существует и может быть эффективным инструментом решения проблем - своего рода альтернативой того, что уже делают государство, благотворительные фонды и некоммерческие организации.