Стену рухнувшего подъезда в Магнитогорске украсят 39 белых птиц

На месте пострадавшего от взрыва газа подъезда дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске решено разбить сквер в память о погибших. Проект благоустройства территории в ближайшее время будет представлен на суд горожан, сообщили в администрации города.

- С учетом мнения жильцов пострадавшего дома управлением архитектуры и градостроительства администрации города был разработан проект благоустройства этой территории, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Здесь будет разбит сквер, в котором в память о погибших будут высажены 39 деревьев, появится зона отдыха, зона массовых мероприятий и зона для занятий спортом. Кроме того, 39 белых взлетающих птиц будут изображены на стене пострадавшего дома.

В ходе ежедневных наблюдений за конструкциями дома состояние 1-4 и 11-12 подъездов признано не представляющим угрозы для проживания. Если такие же результаты по окончании работ покажет комплексная экспертиза, то граждане, пожелавшие остаться в доме, не будут расселены, отметили в администрации. Тем, кто захочет переехать, будет предоставлена такая возможность.

На следующей неделе в школе №14, где во время аварийно-спасательных работ располагался штаб, пройдет встреча представителей администрации города с жителями для внесения правок и согласования проекта.