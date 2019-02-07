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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проблема с самооценкой

Работодателям не нравятся кандидаты с чрезмерными зарплатными ожиданиями
Текст: Юлия Вострецова (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 26(7784)
Аналитики HeadHunter выяснили, по каким причинам чаще всего отказывают в приеме на работу. Что интересно, на первом месте оказались завышенные ожидания соискателей.

Так, на Урале наиболее часто предлагаемая зарплата - 36,5 тысячи рублей - в среднем соответствует ожиданиям, однако в ряде сфер соискатели хотели бы получать на 5-6 тысяч рублей больше. А вот для рабочего персонала все наоборот: им предлагают в среднем 50 тысяч, а кандидаты рассчитывают лишь на 30. Причина дисбаланса в том, что работодатели испытывают потребность в высококвалифицированных рабочих, а их на рынке труда очень мало.

Помимо опыта и образования наниматели ждут от сотрудников стрессоустойчивости, нацеленности на результат, развитых коммуникативных навыков и умения работать в режиме многозадачности. К тому же, вопреки законодательному запрету, причиной отказа нередко становится возраст: кандидатов 18-24 лет на собеседования приглашают в среднем в три раза чаще, нежели людей старше 45 лет, а отказывают молодым реже.

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