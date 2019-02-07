В Челябинске нашли чудо-стоянку с автолифтом

В четверг соцсети буквально взорвал ролик о тайной парковке в Челябинске. На ничем не примечательной стоянке автомобилист, поколдовав с кнопками подъемника, спрятал свою машину прямо под асфальт, освободив наверху место еще для одного автомобиля. Люди начали гадать, что это за диковинка. Реально ли это изобретение или привычный уже фейк про "суровость челябинцев".

В комментариях к посту люди предположили, что владелец двухуровневой парковки - гость из будущего. И что вторым ярусом над ним, по всей видимости, паркуется его супруга, чтобы крышку лифта не заблокировал кто-то другой. Поинтересовались, нет ли под землей взлетной площадки. И не забыли традиционные в таких случаях вопросы: "Как вам это? и "А вам слабо?".

Вся операция занимает несколько секунд. Фото: instagram.com/uma17

Как удалось выяснить "РГ", необычное сооружение находится на улице 50-летия ВЛКСМ в Металлургическом районе Челябинска. Им в качестве эксперимента оснастила парковку строительная компания, возводившая здесь новые дома и занимавшаяся благоустройством территории. Предложила проект, который позволял бы ставить автомобили в два раза компактнее, используя для этого модули на два парковочных места, оснащенные пятитонным электроподъемником. Однако актуальная по нынешним временам идея так и не прижилась. Ее не успели согласовать до сдачи объекта в эксплуатацию. А первый парковочный модуль с лифтом на две машины так и остался памятником победы бюрократии над прогрессом.

Как сообщили "РГ" в офисе строительной компании, автомодуль используется уже около десяти лет. Однако до сих пор на него никто особенно не обращал внимания. В Челябинске в моде капитальные подземные парковки под новостройками, предусмотренные типовыми проектами. Но после того, как доброхоты выложили видео необычной парковки в интернет, в офисе целый день обрывают телефоны и требуют автора.

Демонстрировать ретроновинку пришлось директору компании, депутату собрания Металлургического района Александру Воробьеву.

Под землей автомобиль чувствует себя гораздо лучше - там ведь значительно теплее. Фото: instagram.com/uma17

- Такая простая штука работает безотказно уже 10 лет. Люди, которые тут живут, поддерживают, конечно, - рассказал Воробьев агентству 74.ру. - О стоимости трудно говорить, это вариант номер один, экспериментальный. Во всяком случае, это гораздо дешевле, чем отдельно стоящие многоэтажные парковки или подземные паркинги. Там стоимость выходит, по разным оценкам, от 700 тысяч рублей до миллиона, здесь - вдвое дешевле. И не портит облик города: вот мы закрыли, и вообще ничего нет. Если бы снег не почистили, то вы бы и не нашли. Да и чистить необязательно - массивная штуковина все продавит.

Парковочное место под асфальтом еще раз показывает, что все гениальное просто

Подземное парковочное место еще раз показывает, что все гениальное просто. Автомобилист заезжает на площадку, выходит из машины, подходит к столбику с кнопками управления и опускает ее вниз. Несмотря на мороз, все механизмы работают исправно, лифт опускает и поднимает довольно быстро. Никакой гидравлики не используется, только электродвигатель.

Такая парковка увеличивала бы плотность застройки, но эти конструкции оказались в городе лишними.