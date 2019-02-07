В Екатеринбурге охранники избили бизнесмена

Восьмерых сотрудников ЧРП задержали в Екатеринбурге по подозрению в нападении на предпринимателя.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ городского управления МВД, 6 февраля в дежурную часть поступило сообщения о драке в мебельном центре на Верх-Исетском бульваре. Прибывшие на место стражи порядка вызвали "скорую" для пострадавшего - им оказался гендиректора этого торгового предприятия. Врачи увезли его в больницу.

"Сотрудники угрозыска установили личности восьмерых участников конфликта - работников частного охранного предприятия. Накануне утром подозреваемых задержали", - сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждены уголовные дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ) и о превышении полномочий охранником (часть 2 статьи 203 УК РФ). Санкции статей предусматривают срок до 10 и 7 лет, соответственно.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. Расследование продолжается.