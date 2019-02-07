В Свердловской области "скорая" с роженицей попала в ДТП на переезде

Машина "скорой", перевозившая женщину, которая должна была вот-вот родить, попала в аварию в Свердловской области.

Это случилось накануне вечером на железнодорожном переезде в Артемовском. Водитель "скорой" хотел проскочить, но уже загорелся "красный" и были поднята автоматические барьеры - машина наехала на них и резко дернулась.

"Пострадали два фельдшера (они не были пристегнуты). Сотрудники Госавтоинспекции быстро пересадили их и беременную в свой автомобиль и отвезли в больницу. В девять вечера женщина родила здоровую девочку", - рассказали сегодня в пресс-службе свердловской полиции.

В полукилометре от переезда шла пассажирская электричка, дежурный вовремя остановил ее.

"Стаж водителя "скорой" составляет 20 лет, в 2015 году он привлекался за управление автомобилем в состоянии опьянения", - сообщили в МВД.