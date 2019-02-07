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07.02.2019 14:05
Рубрика: Власть

Региональных операторов по обращению с ТКО освободят от НДС

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Сергей Куксин
Правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс, освобождающие региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами от уплаты НДС.

Кабинет министров на заседании продолжил отлаживать работу механизмов, призванных снизить уровень загрязнения окружающей среды. После серии народных возмущений соседством с разрастающимися свалками в этом году в стране заработала новая система обращения с отходами. В большинстве регионов с разной эффективностью она уже запущена.

"В ближайшее время, видимо, нужно будет еще раз сверить часы с нашими регионами, поскольку основная ответственность, основная работа именно в регионах", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

Фото: iStock
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Регионы получают и соответствующие полномочия. В частности, в Налоговый кодекс планируется внести поправки, которые дадут местным властям право предоставлять льготу компаниям-операторам, занимающимся бытовыми отходами.

"Установить нулевую ставку по налогу на прибыль для той части доходов, которая идет в региональный бюджет", - напомнил председатель правительства. Кроме того, предлагается освободить такие компании от уплаты НДС за услуги, которые они оказывают.

Второй "экологический" законопроект заседания - изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за отсутствие системы контроля выбросов или сбросов загрязняющих веществ на крупных промышленных предприятиях.

"Такие системы должны быть установлены на всех промышленных предприятиях, которые оказывают негативное воздействия на окружающую среду", - подчеркнул Медведев.

Власть Право Финансовое право Власть Право Административное право Общество Экология Правительство Председатель Правительства Налоговое законодательство
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