РФ оценила найденный ЕС способ обходить санкции США в отношении Ирана

Российская сторона рада заключению соглашения по механизму платежей с Ираном INSTEX, что позволит обходить введенные Вашингтоном в отношении ИРИ санкции.

"Страны "евротройки" (ФРГ, Франция и Великобритания - прим. "РГ") после долгого подготовительного периода наконец-то официально объявили об оперативном запуске механизма INSTEX, который будет содействовать торговым обменам законным, легитимным, осуществляемым вопреки американским попыткам всех подчинить своему санкционному диктату", - заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, которого цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, следует предпринять все усилия по соблюдению так называемой иранской сделки, из которой ранее вышли США в мае прошлого года. Хозяин Белого дома Дональд Трамп подчеркнул тогда, что ранее введенные американским правительством ограничительные меры в отношении ИРИ вновь начинают действовать.