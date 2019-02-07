Москва предостерегает США от раскручивания гонки вооружений и высказывает в этой связи свою озабоченность. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам дипломата, Вашингтон взял курс на доминирование в военной сфере. Замглавы МИД отметил, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, на что так рассчитывают в Белом доме.

Рябков также раскритиковал намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что негативно скажется на стратегической стабильности.

"Москва сделала все возможное для сохранения ДРСМД, пошла на беспрецедентные меры транспарентности", - сказал замминистра, которого цитирует РИА Новости.

Российская сторона в настоящий момент не планирует закрывать "окно для диалога" и готова к конструктивному общению с США в случае, если американская сторона изменит свой деструктивный подход к решению проблемы.