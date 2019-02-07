Роскомнадзор: Конструктивный диалог с Google налажен

Между Роскомнадзором и трансграничной интернет-корпорацией Google налажены конструктивный диалог и сотрудничество, констатировали в российском ведомстве. Как отметил "РГ" пресс-секретарь службы Вадим Ампелонский, в настоящий момент результатами этого сотрудничества в Роскомнадзоре удовлетворены.

Ранее Google опубликовал статистику за первое полугодие прошлого года по ограничению доступа к сайтам через свои ресурсы. На конец июня 2018 года удовлетворено 79 процентов запросов от госорганов России и 47 процентов запросов на основании судебных распоряжений о блокировке противоправного контента на территории России.