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Роскомнадзор: Конструктивный диалог с Google налажен

07.02.2019,  
10:44
Текст:  Татьяна Шадрина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Между Роскомнадзором и трансграничной интернет-корпорацией Google налажены конструктивный диалог и сотрудничество, констатировали в российском ведомстве. Как отметил "РГ" пресс-секретарь службы Вадим Ампелонский, в настоящий момент результатами этого сотрудничества в Роскомнадзоре удовлетворены.

Google улучшила приложение Gmail

Ранее Google опубликовал статистику за первое полугодие прошлого года по ограничению доступа к сайтам через свои ресурсы. На конец июня 2018 года удовлетворено 79 процентов запросов от госорганов России и 47 процентов запросов на основании судебных распоряжений о блокировке противоправного контента на территории России.

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