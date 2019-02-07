В Росрыболовстве прошло совещание, в котором приняли участие, в том числе в режиме видеоконференции, рыбопромышленники, представители ряда федеральных ведомств, администраций субъектов РФ, общественных организаций, рыбохозяйственных научных учреждений.

Повод самый что ни на есть серьезный: минсельхоз подготовил проект изменений в закон о рыболовстве. На днях документ был выставлен на портал проектов нормативных правовых актов. Его наконец смогли увидеть рыбаки, которые больше года пребывали в тревожном ожидании передела отрасли, выступая против замены "исторического принципа" распределения квот добычи водных биоресурсов на аукционы. Подобный эксперимент уже практиковался в начале 2000-х годов, после чего аукционы были упразднены как непригодные и вредные для отрасли.

Законопроект подготовили без дискуссий, без учета мнений рыбопромышленников, профсоюзов, регионов

На совещании в Росрыболовстве обсуждения проекта и пояснительной записки к нему, по сути, не получилось. Документы были опубликованы 4 февраля вечером, а совещание созвано 6 февраля утром. У рыбаков просто не было времени толком ознакомиться с документами, не говоря уже о том, чтобы их проанализировать и подготовиться к предметному разговору. Впрочем, глава Росрыболовства высказался в том плане, что проект принят, согласован где надо, решение есть, обратного хода не будет и выступать против проекта смысла нет. И выходит, что регулятора могут интересовать теперь только некоторые редакционные или иные не очень существенные замечания.

Больше года рыбацкое сообщество добивалось, чтобы судьбоносный для него вопрос обсуждался с его участием, чтобы инициаторы и разработчики изменений аргументировали свою позицию - все было тщетно. Законопроект подготовили без дискуссий, без учета мнений рыбопромышленников, профсоюзов, общественных объединений, регионов.

Документ предусматривает введение нового вида квот - вылова крабов в инвестиционных целях. Распределять квоты предполагается по итогам аукционов. При этом договоры о закреплении и предоставлении доли квоты будут предусматривать обязательства "по строительству объектов на территории Российской Федерации". Перечень объектов установит правительство. В свое время рыбаков обязали по инвестквотам, известным как "квоты под киль", строить новые суда и развивать рыбопереработку. Теперь же совсем непонятно, о чем пойдет речь - о траулерах, о дорогах или, например, о детских садах.

Через аукционы пойдут 50% квот на вылов крабов. Право на добычу по инвестквотам в отношении других видов водных биоресурсов предоставляется на 15 лет, а для крабовых квот предлагается 10 лет.

По оценке минсельхоза, в 2019-2020 годах бюджет РФ получит от аукционов около 82 млрд руб. Насколько верны эти расчеты, трудно сказать. Обоснований никто не видел.

Рыбаки опасаются, что крабовые аукционы могут стать только первой ласточкой грядущих перемен. Пока что речь идет только о крабе, но в "дорожной карте" по развитию конкуренции предусмотрена возможность распространения этой практики и на остальные водные биоресурсы. Никто не поручится, что за крабом не потянутся, скажем, сельдь, или треска, или минтай. К тому же изыскатели нехитрых разовых источников пополнения бюджета могут войти во вкус и обратиться к другим рентабельным сырьевым отраслям - на рыбе и крабах свет клином не сошелся.

Участники совещания резонно замечали, что проект надо было обсуждать на стадии его подготовки, тем более что было хорошо известно о резко отрицательном отношении рыбацкого сообщества к возобновлению аукционов и покушению на "исторический принцип", который вывел рыбацкую отрасль из кризиса и помог стабильно развиваться. Однако регулятор проявил полное пренебрежение к мнению рыбацкого сообщества, в том числе и Всероссийского съезда работников рыбохозяйственного комплекса.

Это пренебрежение сказывается и сейчас: степень регулирующего воздействия этого важнейшего для отрасли проекта считается средней, и поэтому на его обсуждение выделено всего... 15 дней. А потом он должен уйти в правительство и далее в Госдуму. Участники совещания считают, что степень надо признать высокой, и тогда на обсуждение будет отведено 60 дней.

Рыбопромышленники заявили, что обсуждать законопроект будут - однако, как люди ответственные, будут это делать с цифрами в руках, после консультаций с трудовыми коллективами, профсоюзами, региональными властями. Понадобится и профессиональная экспертиза - юридическая, экономическая, финансовая. Вот, например, согласно Конституции РФ, вопросы владения, пользования и распоряжения природными ресурсами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. Вряд ли правомерно в таком случае игнорировать позицию региональных властей. А ведь некоторые регионы могут понести от нового порядка существенные потери, исчисляемые, как прозвучало на совещании, сотнями миллионов рублей.

Недоумение участников вызвали некоторые позиции из пояснительной записки к проекту. Например, о том, что не подтверждаются или отсутствуют риски невыполнения инвестиционных проектов в случае изменения механизма распределения и закрепления квот добычи (вылова) крабов или риски негативных социально-экономических последствий в плане сокращения рабочих мест. На самом деле многим, особенно небольшим, предприятиям придется уйти из бизнеса. А что касается инвестиций, то уже сейчас крупные игроки пребывают в тревоге: на верфях заказаны суда, под имеющиеся квоты взяты кредиты, а теперь придется искать деньги, чтобы за эти самые квоты бороться на аукционах. Кредиторская задолженность предприятий, которые будут лишены половины закрепленного за ними ресурса, уже составляет миллиарды рублей.

Рыбацкое сообщество было и остается убежденным противником передела отрасли. У рыбопромышленников и общественных организаций много серьезных вопросов к законопроекту, и обсуждение его требует длительного времени.