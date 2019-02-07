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Рубрика: Спорт

Россия опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

Текст: Данила Жиляев
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. В нем Россия опустилась на 50-е место.

Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости
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За последний месяц наша национальная команда не проводила матчей. Изменение позиции произошло за счет впечатляющего подъема двух команд. Сборная Японии, занимавшая 50-е место, поднялась на 27-ю строчку. В свою очередь, сборная Южной Кореи улучшила свое положение на 15 позиций, поднявшись с 53-го места на 38-е. Из-за этого Россия и ряд других команд сдвинулись в таблице.

Фото: AP
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Ближайший матч наша сборная проведет весной. 21 марта подопечные Станислава Черчесова начнут отборочный цикл Евро-2020 выездной игрой с Бельгией.

В топ-10 не произошло никаких изменений. Возглавляет рейтинг ФИФА по-прежнему Бельгия, второе место занимает Франция, третье - Бразилия.

Рейтинг ФИФА от 7 февраля 2019 года

1. Бельгия - 1727 очков;

2. Франция - 1726;

3. Бразилия - 1676;

4. Хорватия - 1634;

5. Англия - 1631;

6. Португалия - 1614;

7. Уругвай - 1609;

8. Швейцария - 1599;

9. Испания - 1591;

10. Дания - 1589;

50. Россия - 1424.

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