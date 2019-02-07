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Рубрика: Культура

Россия станет Почетным гостем на ярмарке в Абу-Даби

Текст: Людмила Прохорова

Как сообщает портал ГодЛитературы.РФ, в Роспечати состоялось подписание Меморандума "О взаимопонимании между Департаментом культуры и туризма Абу-Даби и Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям об участии России в качестве страны - Почетного гостя в Международной книжной ярмарке в Абу-Даби в 2020 году".

Со стороны Объединенных Арабских Эмиратов документ подписал заместитель главы Департамента культуры и туризма Абу-Даби Сейф Саид Гобаш, а с российской - заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.

Фото: Pixabay
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Международная книжная выставка в Абу-Даби пройдет с 16 по 22 апреля 2020 года в Национальном выставочном центре Абу-Даби. На российском стенде будут представлены книги ведущих отечественных издательств, а также обширная программа. Во время проведения ярмарки посетители смогут не только приобрести книги и узнать об издательских новинках, но также пообщаться с писателями, издателями и специалистами по восточной культуре. Причем площадками для презентации культурного богатства нашей страны станут также музеи, театры и другие культурные институции.

Кроме того, в рамках сотрудничества между Россией и ОАЭ на арабский язык будут переведены около 20 лучших произведений современной российской литературы. Список авторов и произведений пока готовится, однако Россия намерена привлечь для этого квалифицированных переводчиков, которые смогли бы перевести книги с языка оригинала. При переводе, сделанном с английского или французского языков (при переводе с перевода), уже полностью теряется шарм и мелодия языка, стиль, а порой и смысл, отметил Владимир Григорьев.

Кстати, около 80 процентов населения Абу-Даби составляют иностранцы. Заместитель главы Роспечати также выразил надежду, что русскоязычные жители эмирата проявят интерес к российскому стенду на предстоящей ярмарке.

Досье "РГ"

Abu Dhabi International Book Fair - Международная книжная выставка-ярмарка - проходит ежегодно с 1991 года. Ярмарка превращается в место встречи всех арабских и международных издателей, предлагая посетителям широкий выбор различной литературы. Ежегодно более 500 тысяч различных книг демонстрируются представителям книжных издательств, представителям оптовой и розничной торговли, библиотекам, школам и институтам. В 2019 году ярмарка пройдет с 24 по 30 апреля.

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