Интерес к дорогим смартфонам в России снижается. Все больше людей начинают оценивать мобильные устройства по соотношению цены и качества, выбирая для себя оптимальные модели.

Согласно исследованиям объединенной компании "Связной-Евросеть", в 2018 году российские покупатели купили 12 миллионов китайских смартфонов на сумму 155 миллиардов рублей. Таким образом, размер "среднего чека" составил около 13 тысяч рублей.

Примерно в такую сумму и обходится отечественному пользователю новый смартфон из Поднебесной. Чаще всего это неплохая модель с большим экраном на 5-6 дюймов, 3-4 гигабайтами оперативной памяти для быстрой работы всех приложений и игр, а также 32-64 гигабайтами места для хранения данных - программ, картинок, музыки и всего такого прочего. Добавьте сюда неплохую камеру, сканер отпечатка пальца и более-менее свежую версию Android с возможностью пару раз обновиться. Очень заманчиво, правда?

В 2018 году россияне потратили 465 миллиардов рублей на покупку смартфонов. Из них 155 миллиардов досталось "китайцам"

С этим утверждением согласны не только в России, но и во многих других странах. Еще в середине 2018 года компания Counterpoint Research опубликовала исследование, в котором сообщила о громадном росте интереса к продукции Huawei и Xiaomi. Общий тренд именно таков - средний покупатель начал задумываться о своем кошельке.

Россияне также склоняются к моделям подешевле. Лидером, согласно подсчетам экспертов, стал именно Huawei и его дешевый суббренд Honor - в 2018 году компания нарастила выручку на российском рынке в три раза, а продажи в штуках - в два с половиной раза. Показатели Xiaomi поскромнее, но тоже хороши - в штуках продажи выросли более чем на 90 процентов, а в рублях - на 75 процентов.

Всего в 2018 году россияне купили почти 30 миллионов смартфонов на сумму 465 миллиардов рублей - то есть "китайцам" досталась примерно треть всей выручки.

"Россия - очень ценозависимый рынок. Уже сейчас мы покупаем в среднем более дешевые модели, чем китайцы. Абсолютное большинство смартфонов на российском рынке стоит до $300, а самым быстрорастущим является сегмент $90-150 - он показывает рост 9% ежегодно. У Apple и Samsung недостаточное предложение под этот запрос, чем успешно пользуются китайские конкуренты", - говорит Дмитрий Рябинин, руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru.

Эксперт отмечает, что еще в 2017 году на долю китайских устройств приходилось более четверти продаж в России, а теперь Samsung потерял лидерство на нашем рынке - впервые за 11 лет.

Роль играет и унификация устройств. "Все смартфоны стали очень похожими, и переплачивать за новый iPhone или Galaxy у среднего покупателя все меньше желания. Чтобы вернуть утраченные позиции, Apple и Samsung нужно пересмотреть ценовую политику и предложить более интересную продуктовую линейку, особенно в среднем сегменте. Сейчас ситуация выглядит таким образом, что в 2019 году минимум каждый второй продаваемый в России смартфон будет относиться к китайским брендам", - уверен Дмитрий Рябинин.